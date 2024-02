“Lo que nos sorprende es la creciente inversión que están haciendo en estas campañas negras digitales y cómo la están orquestando ya desde distintos países, pensando ellos que no los vamos a detectar, pero tienen actividad en por lo menos 50 países y para ello cuentan con sus bots.

Morena perfila dar a conocer hoy sus candidaturas a la Cámara de Diputados, adelantó el dirigente nacional del partido, Mario Delgado Carrillo. Al recalcar que el partido guinda tiene como fecha límite hasta el 22 de febrero para registrarlas, estableció que no están contra la pared o con el tiempo encima y afirmó que ya tienen definidas las 300 candidaturas para las diputaciones; sin embargo falta la integración de los suplentes .

Delgado explicó que 52.2 por ciento de las conversaciones con las que se buscan posicionar etiquetas como #NarcoCandidata, #NarcoCandidataClaudia o #NarcoCandidataSheinbaum son originadas por bots.

No obstante, aclaró que no presentarán denuncias y apuntó que para contrarrestar la campaña, desde Morena, nosotros no tenemos que hacer guerra sucia, pues nada más tenemos que regalarle un retuit a Calderón .

Enseguida, presentó una publicación del ex presidente Calderón en la que apareció ayer con la candidata presidencial del PAN, PRI y PRD, Xóchitl Gálvez, y expresó: “Quien convirtió a México en un narcoestado fue Felipe Calderón, y aquí está la candidata del PRI y del PAN celebrando en España, muy juntitos… Le hubiera recomendado a alguien de secretario de Seguridad Pública. Hubiera estado mejor ese tuit”.