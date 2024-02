S

in la explosividad de ánimo que se pudiera esperar, salvo en el entorno de la televisora beneficiada, dueña del estadio Azteca, se recibió la noticia de ser sede designada para una tercera inauguración mundialista. Existe razón poderosa para no echar cohetes y lanzar vivas: no hay equipo. La crisis alcanzó a la selección nacional y los elementos europeos –tradicional base del plantel tricolor– se reducen a una decena, de los cuales varios atraviesan un mal momento, empezando por el portero Guillermo Ochoa y el delantero Raúl Jiménez.

Memo Ochoa, del Salernitana, fue criticado por el técnico Filippo Inzaghi, quien antes de ser despedido lo tachó de inoperante , por su mala actuación frente al Empoli; el zaguero César Montes es señalado de fijo por sus errores con el Almería; Jiménez, del Fulham, volvió a lesionarse y retornará a las canchas en marzo; Santiago Giménez es apapachado por la afición del Feyenoord, inusual estrategia para hacerlo reaccionar y sacarlo del marasmo... Apenas dos levantan la mano: el de siempre, Hirving Chucky Lozano y, gratamente, Edson Álvarez.

No obstante, hay que mantener la sana costumbre de hacer giras por el viejo continente con extensa comitiva, como la que por estos días cumple el seleccionador Jaime Lozano y que incluye al titular de la Liga Mx, Ivar Sisniega, allegado del comisionado Juan Carlos Bomba Rodríguez. Tour para cerrar filas o para poner el hombro a los deprimidos. El Jimmy tiene cita el 21 de marzo, la semifinal de la Liga de Naciones Concacaf frente a Panamá (la otra semifinal será entre Estados Unidos y Jamaica), para luego abocarse a la crucial Copa América.

Mientras el futbol mexicano va en franco declive, el estadunidense espera dar un salto gigantesco en el siguiente par de años, pues no sólo tiene más del triple de jugadores militando en Europa, sino que está haciendo una fuerte inversión. Primero costeará los gastos de la Copa América, que albergará del 20 de junio al 14 de julio próximos, con Brasil y el campeón Argentina como planteles estelares. Y luego, en 2025 espera el Mundial de Clubes con su nuevo formato ampliado de 32 equipos, el cual incluirá a los mejores del orbe.