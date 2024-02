H

ace unas semanas nos referimos a un incidente procesal conocido como a confesión de parte, relevo de prueba. Lo definimos y valoramos. También decidimos aprovechar un acto político anunciado para celebrarse dentro de unos días, con el fin de poder ejemplificarlo fehacientemente. Pero resulta que, intempestivamente, un ilustre togado de la Suprema Corte hizo una pública declaración que constituye una anticipada y nada despreciable acepción del vocablo. La Asociación Nacional de Magistrados de Circuito y Juicios de Distrito hizo público su apoyo al ministro Pérez Dayán. Qué dolencia me dio en el epiplón cuando, después de conocer ese respaldo, leí lo que había dicho el ínclito togado: “Se lo he dicho a todos (resulta que ahora el señor ministro habla urbi et orbe): el día que la Constitución cambie y diga otras cosas, haremos que esas otras cosas se cumplan”. Leamos de nuevo este parrafito para que, empezando la semana, nos echemos un traguito de cinismo, desvergüenza y justa indignación. Si se nos ordena aceptar despropósitos, agravios, delitos y hasta flagrantes injusticias, nuestra obligación es obedecer la voz del amo. Reconozcamos, frente a una confesión que nos libra de toda prueba, que ésta, además de formulada en un idioma rudimentario, es autoincriminatoria y, por demás, estúpida.