El crecimiento de las exportaciones impulsa la creación de empleos, porque ya no es sólo petróleo lo que se vende al exterior, también son productos terminados. El IMSS reporta que al 31 de enero de 2024 se tienen registrados 22 millones 133 mil 407 puestos de trabajo, de los cuáles 86.1 por ciento son permanentes y 13.9 por ciento son eventuales. El salario base de cotización promedio alcanzó $573.40 al día. Circula mucho dinero y el Banco de México no consigue bajar la inflación originada por la demanda y decide mantener una tasa alta de interés. Preferible a que falte el dinero en los hogares, aunque muchos economistas opinan lo contrario.

El asunto es que en mi inocente pensamiento de vivir una experiencia nueva y manejar una tarjeta de crédito, acepté la de Home Depot y sólo la usé el día que me la entregaron, que fue en 2018, pagué unas lámparas y focos en un plazo de un año; sin embargo, no volví a usarla. Intenté cancelarla y me fue imposible. He estado pagando anualidad tras anualidad y con recargos. He pagado hasta 2 mil 500 pesos por año, la situación es que no puedo cancelarla. La verdad me siento presa por este banco. ¿Podría orientarme sobre esto?

Gabriela Flores/CDMX

R: Casi nadie se ha escapado de una mala experiencia con una tarjeta de crédito. Acuda a Condusef, si no la atienden, avísenos, también lo publicaremos.

México se posiciona como el principal protagonista del Supertazón al consolidarse como el principal proveedor de aguacate para Estados Unidos, enviando un cargamento de 138 mil toneladas del preciado fruto para satisfacer la demanda de guacamole, tradición gastronómica del evento.

Alex Aguirre, @alexaguirresony

