l gobierno sionista de Israel ha dado órdenes a su ejército para finiquitar el plan dual: ocupación e invasión de la ciudad de Rafá, donde antes del inicio del conflicto vivían 280 mil palestinos, y hoy sobreviven ahí cerca de millón y medio. Solamente los preparativos produjeron 44 muertos, entre ellos una docena de niños. Lo intenta justificar el primer ministro Netanyahu diciendo: Es imposible el objetivo de la guerra de eliminar a Hamas dejando cuatro batallones en Rafá , por lo que se requiere que los civiles salgan de la zona de combate (La Jornada, 11/2/24). Sabe bien el político que no hay otro lugar de refugio, sino que tendrían que salir hacia Egipto. Llega ese gobierno al absurdo de acusar al personal de la Agencia de las Naciones Unidas para los Refugiados Palestinos (Unrwa) de apoyar al grupo palestino.

Javier Rivera R.

Exhibir evidencia

De superficialidad ideológica considera Alejandro Valenzuela en su carta del 11 de febrero el que mencione su coincidencia con la candidata opositora a la Presidencia de la República, en carta del pasado 5 de febrero. Ignoraba que hay que traer a Marx, Engels y a Lenin bajo el brazo para exhibir evidencia. Los datos de esa evidencia, de quien se asume investigador de la Unison, están en su carta del 4 de febrero, publicada en este correo.

Teresa Gil

Lamentan respuesta de Alejandro Valenzuela

Qué lamentable respuesta de Alejandro Valenzuela a los cuestionamientos que Tere Gil le hizo el pasado lunes a su carta del domingo 4 de febrero sobre un artículo de Paco Ignacio Taibo II. ¿Quién será quien reacciona con ira y que sólo entiende lo superficial ?

Valenzuela dice que Tere Gil no sustenta su dicho de que él coincide con la candidata opositora. ¿Qué más sustentos pide el ingeniero si, sin ningún disimulo, se dedica a repetir el discurso opositor? Si dice que no coincide con ningún político, ¿entonces a qué viene el tono de su discurso cuando menciona a los millones de niños desnutridos, los miles de muertos y desaparecidos, dádivas que no sacan de pobre a nadie, servicios médicos, crimen, delincuencia, falta de medicamentos, etcétera? Valenzuela ni siquiera se da cuenta de que el artículo que cuestiona se centra principalmente en el análisis, las encuestas y en la importancia de un mítico 16 por ciento de indecisos que votarán en las elecciones de este año. Ese es el tema, profesor-investigador.

Gilberto Durán Torres

Invitaciones

La deuda pública

Semana por Palestina

