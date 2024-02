Los salvadoreños acudieron a las urnas el pasado 4 de febrero con el fin de elegir a 60 diputados para el Congreso unicameral, pero debido a un fallo en el sistema de transmisiones no fue posible digitalizar 8 mil 562 actas de la elección de diputados. Un problema similar ocurrió en los comicios presidenciales.

Piden recuento general

El tribunal prohibió la recalificación de votos e incluso discutir sobre ese método, de acuerdo con el instructivo de escrutinio final 2014 , en el que detalló cómo se realizará el conteo de cada voto de las elecciones.

La decisión causó irritación en los partidos opositores. Exigimos al tribunal revisar voto por voto, el sistema de elaboración y transmisión de actas falló y no pueden avalarse datos sin contrastar con las papeletas. No sigan avalando el fraude electoral , dijo la diputada Anabel Belloso del ex insurgente Frente Fabarundo Martí de Liberación Nacional.

A solicitud de Bukele, el Congreso aprobó una reforma al Código Electoral en 2023 que eliminó el sistema de residuos en la distribución de escaños y redujo de 84 a 60 el número de diputados, reforma criticada por la oposición, analistas y expertos en temas territoriales.