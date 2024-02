Afp, Ap y Europa Press

Periódico La Jornada

Lunes 12 de febrero de 2024, p. 27

Washington. El presidente estadunidense, Joe Biden, calificó de espantosos y peligrosos los comentarios de DonaldTrump que restan importancia a los compromisos con la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN), y advirtió ayer que el magnate trata de dar al líder ruso, Vladimir Putin, luz verde para más guerra y violencia .

Trump prometió una vez más una oleada de expulsiones masivas de migrantes en caso de ganar de nuevo la presidencia de Estados Unidos, y puso en duda que un gobierno suyo garantice la seguridad de la OTAN frente a Rusia, si no cumplen con sus obligaciones financieras, en lo que es el ataque más extremo del candidato a la presidencia contra la alianza militar.

Los comentarios de Trump causaron duras advertencias en el país y el exterior al considerar que ponían en peligro a la alianza y renovaban las dudas sobre el compromiso de Estados Unidos en el tratado de defensa mutua en caso de que el republicano gane las presidenciales en noviembre.

La admisión de Trump de que pretende dar a Putin luz verde para más guerra y violencia, para continuar su brutal asalto contra Ucrania libre, y extender su agresión al pueblo de Polonia y los estados bálticos es espantosa y peligrosa , dijo Biden en un comunicado.

El ex mandatario comentó una conversación con un gobernante que no identificó durante una reunión de la OTAN. “El presidente de un país grande se levantó y preguntó: ‘Pues bien, señor, si no pagamos y Rusia nos ataca, ¿usted nos protegería?’”, relató Trump.