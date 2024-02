Laura Poy y Carolina Gómez

Con el impulso de México y Brasil para impedir en sus territorios la comercialización y uso de vapeadores y cigarros electrónicos, 300 millones de personas en América Latina y el Caribe, es decir, tres de cada cinco, cuentan con una amplia protección de la salud asegurada por la prohibición , afirmó Erick Antonio Ochoa, director de la organización Salud Justa MX.

En el contexto de la décima Conferencia de las Partes del Convenio Marco de la Organización Mundial de la Salud (OMS) para el Control de Tabaco (COP-10), que se realiza en Panamá, y en la que participa el especialista, destacó que ha sido notorio que los dos países más grandes de la región tengan una definición tan clara a favor de eliminar el consumo de estos productos .

Sin embargo, la OMS alerta en su informe más reciente sobre la epidemia mundial de tabaquismo 2023 que sólo 45 por ciento de las naciones aplica medidas para prohibir la venta de sistemas electrónicos de administración de nicotina (SEAN) a niños y adolescentes, y al menos 2 mil millones de personas viven en países que no aplican ninguna restricción para su consumo.

En el documento, destaca que 121 países del mundo reglamentan, de alguna manera, el uso de los SEAN, pero sólo en 34 naciones, donde viven 2 mil 500 millones de personas, se prohíbe claramente su venta, mientras en otros 87 se han adoptado –parcial o íntegramente– una o más medidas legislativas para reglamentarlos, lo que eleva a 3 mil 300 millones de personas que cuentan con alguna protección contra el uso de los SEAN.