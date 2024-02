Sanjuana Martínez

Domingo 11 de febrero de 2024

Monterrey, NL., Mi venganza será el perdón , dice Luis Donaldo Colosio Riojas. Y lo afirma recordando esa frase que su madre Diana Laura dijo hace 30 años y que ahora hace suya para perdonar al asesino o asesinos de su padre, incluido al posible autor intelectual, a quien también disculpa.

¿Fue Carlos Salinas de Gortari quien traicionó al priísta Luis Donaldo Colosio Murrieta y está vinculado a su asesinato?, se le pregunta de entrada.

No me voy a meter a analizar ni a especular sobre un asunto que no me compete. Volvemos a teorías conspirativas y no es mi lugar ni mi posición estar acusando a alguien que a nadie nos consta. Y menos cuando se pretende utilizar un asunto judicial para un golpeteo político, es una falta de respeto.

Colosio Riojas, alcalde de Monterrey, está sentado en su oficina donde tiene cuatro camisetas del equipo Rayados colocadas en las sillas de una pequeña mesa. Vestido con ropa negra y tenis. Es abogado por el Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey con una maestría en derecho de la empresa por la Universidad de Monterrey. Está casado con María de la Luz García Luna –sin ningún parentesco con Genaro García Luna–- y tiene dos hijos: Luis Donaldo y María Emilia: mi mayor logro son mis hijos y mi esposa. Mi mayor miedo es no poder proteger a mi familia .

Sonríe, pero durante la entrevista con La Jornada se le humedece la mirada cada vez que habla de su padre y recuerda los detalles de la tragedia que los marcó para siempre.

¿Cuántos años de terapia se necesitan para superar el magnicidio de un padre?… Tal vez muchos, pero él ha encontrado una forma de sobrellevar su drama, su trauma, su dolor: Mi padre siempre está conmigo. Mi padre no ha muerto . Y lo repite una y otra vez: Mi padre siempre está conmigo, mi padre me acompaña, mi padre no ha muerto .

Como si fuera un destino manifiesto, Luis Donaldo Colosio Riojas decidió dedicarse a la política. No hubo una orden explícita, pero el mandato paterno lo ha perseguido durante sus 38 años, por tanto, ahora está convencido de que puede llegar a ser presidente de México, ese puesto que le arrebataron a su padre.

Así, en una dualidad un tanto freudiana, Colosio Riojas pretende ser el sucesor de su padre, utilizar su ideario, hacer suyo su proyecto de nación y defender su dinastía. Para ello, tiene viejos y nuevos políticos que lo apoyan y uno o dos partidos que pueden lanzarlo en 2030: No se trata de ser presidente solamente, se trata de hacer un bien al país .

–¿La política era un destino manifiesto?

–No lo fue al principio. La verdad era algo que le sacaba siempre la vuelta por razones naturales. Pero siempre fue una vocación de ayudar, ayudar, ayudar. Y más a raíz de que me convierto en padre de familia y empezó en mi interior este cambio radical de paradigma de focalizar mi trabajo hacia donde tenga un mayor impacto. He encontrado en el servicio público oportunidades muy bonitas de trabajar con la gente.

–La política también tiene un lado oscuro, negativo…

–La política tiene un lado muy oscuro como cualquier espacio donde hay una disputa por el poder. Y ahí es la integridad, la bonhomía de la gente que juega un papel crucial. Y es algo que desde niño se me inculcó ciertamente, los valores de Monterrey, Nuevo León, y es algo que yo llevo muy arraigado. La gente no te pide milagros. La gente exige trabajo honesto y trabajo bien hecho. Honestidad y trabajo.

–¿Y qué haces con la parte negativa de la política cuando la ves y no te gusta: la corrupción, las mentiras, el utilizar a la gente para beneficio propio?

–Si depende de mí y puedo hacer algo al respecto, lo hago, lo trabajo, lo corrijo, lo denuncio. Si no está en mis manos o si es algo dirigido hacia mi persona, lo dejo pasar. No me enveneno el alma.

Segundo tirador

–¿Qué opinas de la nueva teoría de la FGR del segundo tirador, miembro del Cisen, Jorge Antonio Sánchez Ortega?

–La teoría del segundo tirador es algo que se manejó desde aquel entonces. Estamos hablando de un asunto que ha sido más manoseado que un barandal del Metro. No tiene caso platicarlo ahorita.

–¿No le das verosimilitud?

–No le doy la relevancia que debe tener el día de hoy. No es relevante para lo que necesitamos hoy.

–Es una vertiente nueva que involucra a Genaro García Luna …

–Volvemos al tema: se trata de hacer justicia. No se trata de cobrar venganza. Y éste y muchos otros asuntos judicializados se utilizan para cobrar venganza. Mucho antes o mucho por encima de hacer justicia. Y este es el reclamo no de Luis Donaldo Colosio Riojas, de millones de mexicanas y mexicanos que necesitan un sistema de procuración de justicia que hoy cuando les suceda algo les respondan, no 30 años después.