La veracidad de esta propuesta me la confirmó el propio Slim, quien no aceptó el desafío, argumentando que él tenía otro oficio. Era y sigue siendo un hombre de negocios y, por cierto, nada tonto.

Dice que de acuerdo con información proporcionada por sus fuentes –a quienes se refiere como gargantas profundas– ,una de esas reuniones se realizó en mayo de 2018 en Punta Mita, en la costa de Nayarit, en el hotel Four Seasons, propiedad de Fernando Senderos.

López Obrador apunta que incluso desde la campaña presidencial de 2006, varios de los hombres más ricos de México me ofrecieron dinero. Nunca acepté. Sostengo que quien acepta este tipo de ayuda termina sometiéndose y pierde su libertad .

Organizaba el entonces codueño de Banamex

De acuerdo con la información proporcionada por sus fuentes, señala en el libro, además de la de Punta Mita hubo otro encuentro organizado por Roberto Hernández. Detalla que en general participaban en esos cónclaves Claudio X. González (uno de los principales accionistas de Kimberly Clark México), Carlos Slim (América Móvil, Telmex y Grupo Carso), Eugenio Garza Herrera (uno de los fundadores del Tec de Monterrey), el finado Alberto Bailleres (grupos Bal y Peñoles; El Palacio de Hierro y GNP), José Antonio Fernández (Fomento Económico Mexicano, Oxxo), Daniel Servitje (Grupo Bimbo), Germán Larrea (Grupo México), Fernando Senderos (grupos KUO y DINE, que aglutina negocios de consumo, químicos y automotriz), Valentín Diez Morodo (presidente del Consejo Empresarial Mexicano de Comercio Exterior y del consejo de administración del Deportivo Toluca), entre otros.

Visita a Peña