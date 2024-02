D

ecía el esclarecido activista, escritor e ideólogo oaxaqueño Ricardo Flores Magón que bajo el imperio de la injusticia social en que se pudre la humanidad, la existencia de la mujer oscila en el campo mezquino de su destino, cuyas fronteras se pierden en la negrura de la fatiga y el hambre o en las tinieblas del matrimonio y la prostitución. Algo ha evolucionado la conciencia humana en el pasado siglo, al grado de que no pocas mujeres quieren convertirse en hombres y varios de éstos en mujeres, olvidando ambos que la incógnita de la identidad no reside en la diferencia de sexo, sino de seso.

Y Fernando Arroyo, que fuera exitoso novillero a mediados de los ochenta, recuerda que en la historia de la Plaza México ningún torero colombiano había cortado oreja en el toro de su confirmación, ni el maestro César Rincón, ni Joselillo padre, ni Pepe Cáceres, ni Luis Bolívar. Ayer le tocó a una mujer, Rocío Morelli. Con ella son 10 confirmaciones de matadores colombianos. Por ello considero que el pasado viernes Rocío hizo historia en la Plaza México .

Fue una noche emocionante y sin excesos climáticos en la que tres valientes mujeres aceptaron las condiciones de la empresa de torear juntas o no volver a pisar ese ruedo, y no ante toros de la ilusión sino reses con edad de Marco Garfias y de Vistahermosa que pusieron a prueba las condiciones anímicas y técnicas de la terna, ante un público atento y amable que supo valorar tan enormes esfuerzos, pues si en el enrarecido negocio de la tauromaquia entre hombres es casi imposible destacar, entre mujeres se vuelve sueño guajiro. No por incapacidad de éstas sino por la enana mentalidad que prevalece. Partieron plaza la moreliana Hilda Tenorio, la queretana Paola San Román y la bogotana Rocío Morelli, las tres con el semblante de la esperanza, el atractivo de la osadía y la firmeza de la autoestima. El toro puso a cada una en su presente.