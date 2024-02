Es difícil prever cómo será el comportamiento de las fuerzas políticas que integran actualmente la clase dirigente de México. El gobierno no tiene los votos suficientes para imponer un modelo nuevo de Constitución, que sí es necesario. El paquete de reformas propuesto por el Ejecutivo carece de apoyo unánime porque existen fuerzas que no puede controlar y que no responden a sus iniciativas. No existe esa unanimidad de pareceres que dio origen a la Constitución de 1917, porque la sociedad política se ha dividido profundamente y fragmentado en diversas tendencias, y como el propio Presidente lo señala, hay tendencias muy conservadoras que se han hecho presentes en el escenario de la política.