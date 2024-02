Tere Gil es el típico personaje ligado a una ideología de la que sólo entiende lo superficial. Reaccionó con ira a la carta que La Jornada me hizo el favor de publicar el pasado 4 de febrero, en la que critiqué a Paco Ignacio Taibo II, tarea fácil porque el escritor no usa la inteligencia que lo caracteriza, sino el puñado de recetas ideológicas que le ha dado el obradorismo y reduce el voto opositor a oligarcas y resentidos, como si no supiera que por todos los partidos votan oligarcas y resentidos.

Los mexicanos no debemos permitir la manipulación del imperio estadunidense y sus bufones; debemos de mantener nuestra soberanía nacional y nuestra autodeterminación como nación. Viva México. Vivan los mexicanos. Viva el presidente de México.

Ahora bien, no se trata de eliminar por completo, en este caso concreto, el muérdago, porque es sustento de pájaros y abejas; éstas últimas ayudan a polinizar la diversa flora del valle de México, es decir, a mantener un equilibrio fructífero y alentador.

Se dice sorprendida por mi coincidencia con la candidata opositora, lo que evidencia que no suele sustentar sus opiniones. No entendió que no coincido con ningún político. Se horroriza de que culpe al presidente de los 7 millones de niños desnutridos. ¿Creerá la señora Gil que esos niños desnutridos han sido niños toda la vida, como para culpar de su condición a gobiernos del pasado? ¿Creerá que Morena necesita, como el priísmo, otros 70 años para combatir la pobreza, la inseguridad, la falta de medicamentos y de servicios de salud para todos?

Doña Tere se refiere a mí como el llamado investigador o el que se asume como investigador de la Unison . Sólo le faltó decir presunto director del Vícam Switch , eso sí me hubiera dolido. Por cierto, en el Vícam Switch sí tenemos un plan integral por la infancia, pero a este gobierno no le interesa porque los niños no votan.

Alejandro Valenzuela, profesor-investigador, departamento de ingeniería industrial de la Universidad de Sonora; director del Vícam Switch, informativo radicado en las comunidades yaquis.

Espectáculo de títeres: El gato manchado y la golondrina Sinhá

El Centro Cultural El Albergue del Arte, invita al estreno de Tadeco Teatro con la obra: El gato manchado y la golondrina Sinhá. De Sabine Gründemann y Margarita H. Navarro. Basado en el cuento del autor brasileño Jorge Amado. Elenco: Melissa Cornejo, Xiomara Becerra Sabine Gründemann, Margarita H. Navarro y Gustavo Ávila. Dirección: Sabine Gründemann. Producción: Cagri Yilmaz, Víctor Joel Ariosa Herrera y C.I.E Tadeco Teatro

Espectáculo de títeres, partiendo de la premisa de que el amor es el motor de todo acto humano, de todo movimiento. Los personajes protagónicos son un gato y una golondrina que se enamoran pese al hecho de que sus condiciones felinas y pajarina no les permiten estar juntos. El amor posible que pervive más allá de la muerte, convirtiéndose en un símbolo de un posible mundo mejor.

Estreno 2024. Primera emporada. Funciones: domingos del 4 febrero, al 17 de marzo del 2024 a las 14 horas, en el Foro El Albergue del Arte, ubicado en Alberto Zamora 32, colonia Villa Coyoacán. Reservaciones: Tel. 5555546228 Entrada libre

Todas y todos a la marcha en solidaridad con Palestina

Domingo, 11 de febrero a las 15 horas, Angel de Independencia/Embajada de Estados Unidos al Zócalo. ¡Cese al fuego ya!

Convoca: Plataforma Comun por Palestina y organizaciones sociales y de la solidaridad con Palestina

Se buscan lectores

1492: El encubrimiento del otro, de Enrique Dussel. Vamos del Apéndice I a la Contraportada, de la página 205 a la 219 (Formato Digital).

Este tiempo nos ha marcado, por eso seguimos reflexionando sobre el tema. Y aunque las discusiones cada vez son mejores, esta será, probablemente, la última sesión con el libro del filósofo Dussel.

Los esperamos el jueves 22 de febrero de 2024 a las 19 horas (hora de la Ciudad de México)

Zoom: https://cutt.ly/Z19pjtM

Código: galatea24

Conduce: Arquitecto Francisco Rubio Cedeño. Convocan: UACM, Programa Galatea y Lectores en activo.