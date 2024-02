Afp y Prensa Latina

Periódico La Jornada

Domingo 11 de febrero de 2024, p. 18

Río de Janeiro., Tras la publicación de un video en el cual se comentaba a detalle el plan para el supuesto intento de golpe de Estado el 8 de enero de 2023, por parte del ex presidente de Brasil, Jair Bolsonaro y sus más estrechos aliados, el ex presidente brasileño quedó totalmente expuesto en una avalancha de revelaciones sin precedentes que sacudió Brasil esta semana.

El líder ultraderechista, quien se considera víctima de una persecución meramente política, fue impedido el jueves pasado de salir del país, debido a la investigación Tempus veritatis (la hora de la verdad, en latín) que continúa.

La policía federal descubrió el video de una reunión en la que el ex mandatario comunica a sus ministros que no se puede esperar el resultado de las justas comiciales de 2022 para actuar .

Los presentes discuten qué hacer para evitar la elección del entonces candidato a la presidencia Luiz Inácio Lula da Silva.

La grabación fue decomisada en la computadora de Mario Cid, ex ayudante de órdenes de Bolsonaro. La policía también encontró, en la oficina del ex mandatario ubicada en la sede del Partido Liberal, un documento según el cual estaba prevista la promulgación de un estado de sitio en el país. En la reunión, el ex militar dice que hay que poner en práctica un plan B .

La primera fase del propósito, que se urdió meses antes de las elecciones de octubre de 2022, consistía en desacreditar el sistema de votación electrónico en Brasil para alimentar sospechas de fraude electoral y “legitimar una intervención militar.