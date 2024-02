Antonio Heras

Domingo 11 de febrero de 2024, p. 21

Tecate, BC., Integrantes de organizaciones civiles que buscan a personas desaparecidas y familiares de la dirigente del colectivo Unión y Fuerza por Nuestros Desaparecidos de Tecate, Ángela Meraz León, asesinada el jueves anterior, se manifestaron la tarde de ayer para exigir justicia por dicho crimen.

Señalaron que se han dicho mentiras como que su ex pareja la mató. No desvíen las investigaciones . Demandaron a la Fiscalía General del Estado (FGE) no fabricar chivos expiatorios. El homicidio de Angelita no fue un feminicidio ni crimen pasional, coincidieron las activistas en entrevista con La Jornada.

No sólo es responsable quien disparó sino también quienes no la protegieron, por eso decimos que Baja California es un estado feminicida , acusaron al término de la marcha que se inició en el Monumento a la Madre de Tecate.

Demandaron al presidente Andrés Manuel López Obrador, a la gobernadora Marina del Pilar y a la fiscal estatal María Elena Andrade no desviar las investigaciones y deslindar responsabilidades.

La noche del jueves, la FGE arrestó a la ex pareja de Angelita Meraz, quien se presentó para desmarcarse de las acusaciones que circularon en redes sociales sobre su supuesta responsabilidad. Su sola presencia propició su detención que provocó críticas entre activistas y familiares.