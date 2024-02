Para los accesos del tercer y último concierto en la Ciudad de México, de ayer, hasta unas horas antes de que Karol G apareciera en ese escenario, las boleteras como TicketMaster y Viagogo, aún ofrecían en sus páginas entradas en diversas zonas del gran inmueble, cuyos costos no bajaron de cuatro mil pesos el mínimo y de casi 10 mil el máximo, por persona.

Desde el escenario del Azteca, la cantante confesó a su público: “amo la cultura, la comida de acá y su música. Agradezco que en el momento en el que tomé el riesgo de hacer canciones como 200 copas, Gucci los paños o Mi ex tenía razón, ustedes aceptaron que cantara esa música, así que quiero que la cantemos juntos esta noche México”.

Los internautas, al parecer, comienzan a inclinarse por la seguridad que ofrecen las boleteras virtuales, en comparación a los fraudes de la reventa que, según denunciaron algunos fans en redes sociales, continúan ocurriendo.

El fastuoso espectáculo incluye tecnología, pirotecnia, bailarines y una banda integrada sólo por mujeres que tocan instrumentos que tradicionalmente interpretan hombres, como la tuba, el acordeón, el bajo y la batería.

Carolina Giraldo nació el 14 de febrero de 1991, en Medellín, Colombia. Desde hace algunos años ha tenido gran éxito en plataformas digitales con millones de reproducciones de sus éxitos Amor de dos y Ahora en llama; además de canciones del reciente álbum TQG, donde hace dueto con Shakira, que suma más de 975 millones de reproducciones en YouTube y Provenza, y otros tantos millones en Spotify.

También ha colaborado con Becky G, Bad Bunny, Daddy Yankee, J Balvin, Nicki Minaj, y lanzado cuatro álbumes hasta la fecha, incluido Mañana será bonito.

Karol G, en 2018, dijo a La Jornada: “tanto el hombre como la mujer sentimos, pensamos, disfrutamos, vivimos, nos equivocamos, la embarramos y, pues vamos a expresarlo. Soy mujer y sólo canto realidades. No hago música pensando: ‘qué hago; a ver si pega’. No. Definitivamente lo hago como me siento y como lo siento. Muchas mujeres se van a identificar al escucharme.”

La colombiana, quien se encuentra en la cima de su carrera, también fundó su sello Bichota Récords y firmó contrato para la distribución y promoción con Interscope, además colabora con fundaciones donde se apoya a mujeres en diversas situaciones.

El galardón de Mujer del Año 2024 por Billboard se le entregará en la ceremonia de los Billboard Women in Music Award, el 6 de marzo en el YouTube Theatre de Hollywood Park, en Los Ángeles.

Así se suma a Billie Eilish, Ariana Grande, Selena Gomez, Madonna, Lady Gaga y Taylor Swift, también reconocidas con ese premio.

De acuerdo con la BBC News, la gira de la cantante en Estados Unidos se estima que tuvo 750 mil asistentes y recaudó 138 millones de dólares.

La Bichota continuará su tour latinoamericano en marzo por Guatemala, El Salvador, Venezuela y en abril llegará a Bogotá, Colombia, para viajar a Lima, Perú; Santiago, Chile y Buenos Aires, Argentina; y en mayo concluirá en Asunción, Paraguay y Sao Paolo, Brasil.