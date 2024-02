“La primera vez era muy joven, me agregó una chica a Facebook, siempre hablábamos, pero jamás me mandó un audio de voz o algo por estilo. La excusa era que se encontraba en clases y yo confiaba. Una ocasión me dijo que saliéramos y quedamos de vernos en una plaza comercial, pero a la media hora no llegó y me mandó un mensaje, que había chocado y que estaba en el hospital.

“Me ofrecí para ir a verla y me dijo que no me preocupara porque ya estaba con sus papás y le deba pena, pero que por desgracia tendría que pagarle todo el accidente a su papá, entonces me dijo que necesitaba ahorrar 3 mil pesos, me ofrecí a prestárselos con la promesa que nos veríamos en máximo una semana, fui a un Oxxo, le deposité y me bloqueó, el engaño duró un mes.

“No puedo creer que me pasara dos veces, la segunda fue en junio de 2020. Conocí a Mariana por Tinder y me pasó su Whatsapp, ella sí mandaba audios, yo vivo en la Ciudad de México y ella era de Mérida. Cuando hablábamos quedamos que yo iría a conocerla, pero cuando iba a comprar un boleto de avión me dijo que ella quería venir primero a conocer la capital.

“Pasaron al menos siete meses desde que comenzamos a hablar. Me daba confianza, porque incluso me decía mi amor, lo que jamás hubo fue videollamada, pero mandaba muchas fotos. Una noche nos pusimos a ver vuelos y había uno económico a la capital, entonces lo iba a comprar, pero curiosamente no pasaba su tarjeta, así que me ofrecí a pasarle dinero, primero le dio pena y se le quitó a los dos segundos, me dio su número para hacer una transferencia.

Cuando hice la transferencia seguía contestando, pero decía que tenía problemas con el servidor, y pasadas las 3 de la mañana me bloqueó. Pensé en denunciar porque tenía el número de cuenta de la persona, pero al final decidí no hacerlo, para que no se burlaran de mí en la delegación. Cuando busqué las fotos en Google, eran de una persona que vivía en Mérida, pero tenía otro nombre.

Inseguridad en las apps

Eset, reveló conocer una serie de estafas románticas y entre las más comunes destacan:

La estafa del militar, que es un perfil falso basado en un soldado real. Su historia es trágica (es viudo o por retirarse) y cuando genera empatía con la víctima le pide dinero para comprar un pasaje de avión, comprar medicamentos o tener buena señal de Internet.

También está la estafa de la herencia, en la que una persona necesita casarse de forma inmediata para acceder a una fortuna multimillonaria, pero pide un depósito antes para poder librar el fideicomiso; todo es falso.

De acuerdo con el tercer Estudio de Ciberseguridad en México, elaborado por la Asociación de Internet MX con el apoyo de NYCE, cuatro de cada 10 mexicanos recnocen haber iniciado una relación sentimental por Internet.

“Llama la atención que poco más de la mitad de usuarios señaló sentir un elevado nivel de preocupación por ser víctima de algún problema de seguridad al usar Internet (69 por ciento), llámese desde robo de identidad o bien, divulgación de información privada o íntima, como señaló 58 por ciento de los encuestados.

El 28.3 por ciento de las mujeres participantes en la encuesta señaló haber padecido la publicación de fotos o videos personales por parte de terceros sin autorización y 27 por ciento de los hombres que aseguran haber padecido lo mismo. Más de 13 por ciento recibió́ solicitudes para enviar fotos íntimas y un 17 por ciento de los hombres señaló compartir imágenes íntimas de forma voluntaria , expuso el estudio.

Lo anterior sugiere que no sólo se roba dinero en la web, también datos confidenciales, fotos sensibles e íntimas e incluso información personas que puede ser usada después por otro criminal para seguir con los fraudes.