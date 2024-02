Hace 12 meses Diego Villalobos no había puesto un pie en una competencia internacional; ayer, el seleccionado nacional de natación artística se convirtió en tres meses en medallista mundial.

El deportista de 18 años logró bronce en dueto mixto libre junto con Trinidad Meza, afianzándose como uno de los mejores del mundo en la especialidad.

Ha sido un ascenso rápido para el adolescente que sólo lleva tres años entrenando. En ese tiempo, Villalobos dejó la escuela y su familia para establecerse en una nueva ciudad y buscar su sueño.

Esta aventura ha sido maravillosa y estoy muy agradecido de todo lo que ha avanzado este deporte. No he estado en esto por mucho, pero he trabajado y entrenado mucho , dijo a la World Aquatics.

Diego, quien también tiene experiencia como buzo, espera que sus logros sean una inspiración para las nuevas generaciones.

La medalla de oro en los Juegos Panamericanos y la clasificación para los Juegos Olímpicos en equipo definitivamente ayudará a que el deporte crezca en México. Es algo que me impulsa a mí y a todos. Seguiremos intentando ganar más medallas para garantizar que el deporte siga brillando en el mundo.

Villalobos suma tres preseas mundiales luego del bronce en dueto técnico mixto con Miranda Barrera y la plata obtenida el año pasado en Fukuoka (dueto libre).

En otros resultados, Randal Willars culminó en el cuarto sitio de la prueba de plataforma de 10 metros. Su compatriota Kevin Berlín fue décimo y con ello logró la plaza olímpica para sumarse a Randal quien consiguió su boleto en el Mundial de Fukuoka 2023.