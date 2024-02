Por la pandemia, muchos cortaron el apoyo para becas, lamenta la directora del organismo en entrevista

S

iempre he admirado a quienes sacan adelante su proyecto de vida a pesar de cualquier obstáculo, y el caso de los esposos Berruecos Villalobos es ejemplar. La especialista y maestra María Paz Berruecos ha dedicado su vida a quienes tienen problemas de lenguaje y nos hace partícipes de sus logros con el Instituto Mexicano de la Audición y el Lenguaje (Imal).

–Para empezar, no se sabe cuántos sordos hay en México. Casi siempre las estadísticas provienen de Estados Unidos. Aquí se hizo el primer censo de sordera dividiendo a quienes tienen problemas de laringe y de los que tienen del habla. Cuando mis padres, médicos, regresaron de Francia, nunca más se volvió a hacer una encuesta. Mi papá fue Pedro Berruecos Téllez, otorrino y audiólogo; mi madre, Paz Villalobos, cantante, médico-foniatra y pianista. Ambos decidieron atender laringe y oídos, y la producción del lenguaje. Estudiaron su especialidad en París, y a los franceses les llamó mucho la atención que dos mexicanos escogieran carreras muy nuevas y profesiones médicas que no se conocían.

“Mis papás tuvieron de maestro a Jean Tarneaud; su guía fue la primera mujer en Europa que insistió en fundar una carrera para problemas del habla, madame Borel Maisonny, quien lo logró después de la Segunda Guerra Mundial. A finales de los años 40, mis padres viajaron a Francia para aprender de ella, y volvieron a México con mucho entusiasmo, tanto, que me heredaron su amor por regresar la capacidad de oír a quienes padecen sordera. Me encantaba la posibilidad de que un niño sordo y mudo pudiera hablar, porque si no habla, no lee, y si no, lee, no escribe y, por tanto, no aprende.”

–¿La sordera propicia la falta de comunicación?

–Totalmente. Una enorme cantidad de niños sordos empezaron a llegar con mi papá. Mi mamá trató a artistas; Carlos Chávez la quería mucho. Hizo su examen de piano en el Conservatorio y fue una de las primeras en obtener su título. En su tiempo no se operaba la sordera, no se tocaban los oídos. Otros médicos empezaron a usar los instrumentos que mis padres trajeron de Europa y a mí –a los 17 años– me enviaron a hacer un examen en la Universidad de Washington para entrar a la carrera de profesora de sordos orales. Fue una gran suerte, porque mi director en el Centro Médico de esa universidad fundó el Instituto Central de la Sordera (CID, por sus siglas en inglés). Había un instituto para sordos en Masachusets y otro en Nueva York.

“Quien quedó a cargo del CID fue Max A. Goldstein, discípulo de Alejandro Graham Bell, fundador de la audiología y autor de uno de los más grandes inventos, el aparato para medir la sordera, tan importante como la electricidad o el teléfono. El doctor Goldstein estuvo presente en mi examen de titulación.

“Durante cuatro años fui responsable de nueve niñas sordas de entre 9 y 11 años, y logré sacarlas adelante. Resultó una experiencia fascinante. En esos años no había televisión. Gracias a Dios, fuimos muy creativos e hicimos un montón de juegos que estimularon a los niños, a tal grado que querían seguir jugando en su dormitorio. Trabajé en un centro muy famoso, tenía una niña de India, una de Canadá, una de Surinam, niños de Estados Unidos; fui su house mother y aprendí mucho. Tenía a mi cargo tres dormitorios con las puertas abiertas, tres niñas en cada uno; tenía que ver que se bañaran, se cortaran las uñas o yo hacerlo, realizar reportes a larga distancia y llevar a dos de ellas a misa, porque el centro tenía muchísimas criaturas judías, debido a que esa comunidad se volcó al CID.