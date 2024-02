“Entonces, esa actividad física a la hora de yo retraerme a seguir con mis cosas, a escribir mis ideas en mis cuadernos, a dibujar, fue lo que generó un refugio en estas técnicas, que son las que he practicado a lo largo de mi vida, pero que no han sido expuestas de esa manera en México; porque la última exposición aquí, la del Oroxxo, no quiere decir que estuve haciendo Oxxos en todo el mundo, aunque me hubiera encantado abrir una cadena, ¿no? Ja ja ja.

Explica que así como la gente piensa que los artistas no podemos hacer arquitectura, fuentes, espacio público o desarrollo urbano en el sentido social, también es interesante darse cuenta de que no se contraponen las técnicas y que se puede pintar, dibujar, hacer escultura y crear obra en pequeña o gran escala al mismo tiempo .

Hice en México lo del Oxxo porque era una exposición en sitio específico. Así trabajo en general: en cada lugar donde expongo, me enfoco en esa especificidad. Ahora, la especificidad es trabajar estas imágenes con la Coatlicue. Me pregunto cómo va a ser leída esa obra en Europa y Estados Unidos; no sé si van a ver lo mismo que nosotros en estas nuevas pinturas, así como en las esculturas. Me considero, antes que nada, escultor, alguien que trabaja con tiempo y espacio tridimensional, sobre todo; pero siempre he dibujado y pintado, de alguna manera.

–¿El proyecto Chapultepec ha transformado su trabajo artístico o su concepción del arte?

–No es que la haya transformado, pero creo que aprendí a valorar o a entender los procesos, por ejemplo, de sembrado, podado, saneado de los paisajes y cómo la naturaleza trabaja en sus ciclos de restauración y sobrevivencia. En un bosque urbano tan complejo como éste, toda la parte ecológica fue reafirmar muchas cosas. Invité a varios especialistas de los que aprendí bastante, aunque ya sabía yo un poco, porque ése es el tema de mi esposa, y por eso más o menos conozco de ecología política y restauración, del cambio climático y todos sus problemas.

“En mi trabajo, la naturaleza ha sido muy importante desde el principio, pero creo que aprendí mucho en Chapultepec; en toda la parte política ecológica relacionada, además, con una cultura ecológica o con nuestra conciencia desde el medio cultural-artístico.

“Todavía hay mucho camino por recorrer en la parte de conciencia ecológica, desde cómo trabajamos y producimos hasta cómo distribuimos y presentamos nuestro trabajo.

“Chapultepec es un gran proyecto de arte público o de cultura pública; vamos a llamarla cultura, para que no parezca que hablo de arte, pero es un gran proyecto de cultura pública, ecológica, comunitaria, del espacio público, en el cual aprendimos mucho trabajando desde con los obreros y los jardineros hasta con los secretarios de Estado y el Presidente.