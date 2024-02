Aunque hay quienes pueden considerarlas lujo innecesario , las humanidades son una forma de nutrir nuestra vida cotidiana y nuestro entendimiento del mundo, por lo que es fundamental dar a conocer con mayor fuerza estas disciplinas y destinar más recursos a su investigación, afirmó Lilian Álvarez Arellano, recientemente nombrada directora del Instituto de Investigaciones Filológicas de la UNAM para el periodo 2024-2028, quien destacó que en un mundo donde se privilegia lo rápido y lo útil , se deben reivindicar las disciplinas que no necesariamente generan dinero, pero sí valor.

Un tesoro acumulado

Los humanistas somos capaces de ver lo que ha pasado antes y traerlo a nuestros días, usar el lenguaje como una manera de ver qué hay en el tesoro que ha acumulado la humanidad en sus textos orales y escritos para dar respuestas sobre lo que nos importa ahora, pero viéndolo de forma más compleja, con nuevas perspectivas y matices , enfatizó.

Luego de advertir que el país no invierte lo suficiente en educación e investigación, la académica defendió la importancia del trabajo humanístico, el cual no siempre tiene la visibilidad que merece.

“En todo el mundo hay presión para ir hacia lo rápido, lo útil, lo que produce dinero, y el trabajo filológico es de ir despacio, requiere tiempo. No ves resultados en cinco segundos; su propósito no es generar dinero –aunque puede hacerlo si se lo propone–, pero sí generar valor. Tal vez no es tan conocido como podría ser ni está en la dinámica de lo que se considera ‘moderno’, pero aporta un beneficio diario sin que a veces nos demos cuenta.”

La funcionaria destacó que el Instituto de Investigaciones Filológicas genera unas 400 publicaciones al año, entre libros, revistas, artículos académicos y otros textos, y saludó la llegada de cada vez más mujeres a puestos directivos en la UNAM.