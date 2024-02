Pero desde que se lo dije, en vez de alegrarse se puso triste y me contestó que ella quería contender por la candidatura para jefa de Gobierno; le respondí que lo sopesara, porque Ricardo Monreal estaba bien posicionado y podía ganarle la encuesta. Al final, como es un poco terca o, para decirlo con elegancia, perseverante, como ya saben quién, decidió participar en la contienda interna y la ganó.

En los últimos tiempos, este lamentable caso se ha utilizado por nuestros adversarios del país y del extranjero en contra nuestra. La consigna ha sido obstaculizar la investigación para no llegar al fondo, seguir sosteniendo que fue el Estado, el Ejército, y que nosotros, como somos iguales a los políticos corruptos de antes, también estamos fabricando otra verdad histórica.

En este drama hay mucha crueldad y no debemos dejar de lado el pensamiento y el modo en que siempre han usado la violencia los caciques y mandones de Guerrero para deshacerse de sus adversarios políticos o quienes consideran sus enemigos , sostiene.

La oposición

El mandatario también destina una amplia referencia al comportamiento del conservadurismo y su empeño por detener la transformación del país, encabezado por el empresario Claudio X. González.

En este punto, López Obrador ocupa un largo párrafo para definir a la candidata de la coalición Fuerza y Corazón por México, Xóchitl Gálvez, quien gobernó la delegación Miguel Hidalgo, donde viven los más ricos del país , enfatiza.

Como nació en un pueblo de Hidalgo, pensaron que su origen sería útil para ofrecer una supuesta imagen popular, cuando en realidad es ladina e igual de clasista y racista que los conservadores de mayor rango o nivel en la escala económica social y política del país .

Asevera que la gente no se deja engañar ni se tragará ese anzuelo del origen de la candidata, porque aunque los medios de comunicación y la oligarquía se empeñen en inflarla, el globo no ha levantado ni levantará. Porque en estos tiempos de transformación, el pueblo no permite que alcen el vuelo los falsarios, los oportunistas y los corruptos .

Defensa de Cuba y Venezuela ante EU

Como capítulo relevante de su apretada síntesis de los más recientes meses, el tabasqueño alude a su relación con Estados Unidos y enfatiza una vez más su defensa de la soberanía de Cuba y Venezuela. Ningún país democrático , resume, debe someter a otro pueblo por la fuerza o condenarlo a vivir en la miseria, ni obligarlo a emigrar de su tierra .

En este apartado, incluye algunos escritos que ha enviado a su homólogo estadunidense, Joe Biden, para solicitarle una especie de tregua a fin de dejar sin efecto en su último tramo al frente de la Casa Blanca y al menos hasta que concluya la elección en ese país, en noviembre próximo, todas las medidas de bloqueo a Cuba y las sanciones impuestas a Venezuela.

El Presidente alude a la simbólica celebración del quinto año de su gobierno, en el que considera que se confirmó que es posible el progreso con justicia .

Más adelante, en la última reflexión de ¡Gracias!, reivindica el papel de millones de hombres y mujeres conocidos y anónimos que le dieron su confianza en mi larga travesía para ayudar con mi imaginación, ideales y trabajo en la transformación de México .