Andrea Becerril

Periódico La Jornada

Sábado 10 de febrero de 2024, p. 10

Senadores de Morena advirtieron que la reforma constitucional del presidente Andrés Manuel López Obrador en materia de órganos autónomos busca evitar que sigan con la duplicidad de funciones, con restar facultades al Estado y sin estar obligados a rendir cuentas a nadie sobre las resoluciones que adoptan y los recursos millonarios que manejan.

La ministra en retiro Olga Sánchez Cordero comentó que durante su gestión en la Suprema Corte, cada semana, cada mes, nos amanecíamos con un órgano constitucional autónomo, con lo que que desvirtuaron el espíritu de la Constitución de 1917, para establecer desde la Carta Magna un nuevo modelo acorde con las políticas de entonces .

Expuso que se dio autonomía constitucional a organismos que ya existían, pero desconcentrados de las diversas secretarías de Estado. Puso como ejemplo a la Comisión Federal de Competencia Económica (Cofece) que dependía de la Secretaría de Economía, o la Comisión de Telecomunicaciones, adscrita a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes.

Igualmente, la legisladora dijo que la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, que era un órgano desconcentrado de la Secretaría de Gobernación, o la Comisión de Hidrocarburos, que dependía de la Comisión de Energía.

La mayoría de los actuales órganos autónomos, dijo, deben seguir, pero no con autonomía constitucional, porque invaden facultades y sobre todo porque no hay ningún control constitucional sobre los mismos. No le rinden cuentas a nadie .