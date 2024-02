Alma E. Muñoz

Yo no me fui a poner de tapete de Estados Unidos, se defendió Xóchitl Gálvez a pregunta expresa sobre las críticas por su viaje a ese país y la caricatura de Hernández donde aparece dibujada de esa manera.

En conferencia de prensa, donde defendió a Francisco García Cabeza de Vaca, ex gobernador de Tamaulipas, y a Francisco Cienfuegos, su delegado de campaña en Nuevo León, señalados por delitos graves, afirmó que este gobierno ha usado los casos de corrupción para doblar gobernadores y amenazar a personas para que cedan a sus intereses .

Por eso, el único que está en la cárcel es Emilio Lozoya (ex director de Pemex), y no porque sea culpable, sino por haber ido a comer pato pequinés. Lo exhibieron en un restaurante comiendo y por eso lo metieron en la cárcel, pero no tenían intención de hacerlo, sostuvo.

Lozoya está sujeto a dos procesos penales por cohecho y operaciones con recursos de procedencia ilícita. Uno relacionado con la empresa brasileña Odebrecht y otro por la compra a sobreprecio de la empresa Agronitrogenados.