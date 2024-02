Fabiola Martínez y Jessica Xantomila

Periódico La Jornada

Sábado 10 de febrero de 2024, p. 6

El gobierno de Veracruz no autorizó al Instituto Nacional Electoral (INE) que las personas en prisión preventiva puedan votar, mientras Yucatán adujo que está imposibilitado material y técnicamente para enviar los datos de esta población. Coahuila, Jalisco y Zacatecas no han respondido sobre el número de integrantes de este grupo que no han sido sentenciados y, por tanto, conservan sus derechos político electorales.

Este reporte, dado a conocer ayer en sesión extraordinaria de la Comisión de Capacitación y Organización Electoral del INE, prendió alarmas en al menos dos consejeras, quienes exigieron a la dirección jurídica del instituto ampliar las gestiones, pues se trata de un derecho humano ratificado esta semana por la sala superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación.

El voto en prisión se realizará de manera anticipada a la elección del 2 de junio y el objetivo –por primera vez– es organizarla en 218 de los 255 centros penitenciarios del país. En episodios anteriores se han hecho ejercicios pilotos apenas en algunas entidades federativas.