sa frase fue la que debió usar la candidata de la oposición en Washington y no la frase en inglés Walk the talk . La pronunció frente a la esposa de Dimitri Negroponte, Diana Villiers, en el Centro Wilson, donde apenas en octubre pasado, la comentarista Denise Dresser se preguntó: ¿Está muriendo la democracia en México?

Negroponte, no está de más recordar, estuvo detrás del montaje en el Golfo de Tonkín, que justificó la intensificación de la guerra de Vietnam; en el golpe de Pinochet a Salvador Allende en Chile; el golpe militar en Ecuador contra Rodríguez Lara, y dirigió, como embajador, la base de operaciones de la CIA en Honduras contra la revolución sandinista de Nicaragua. Es un hombre de la guerra fría, la ideología del neocolonialismo, de la que muchos no han salido. Entre ellos, Xóchitl Gálvez, que se quejó en su discurso leído de que el ejército ruso –junto con los de otros 15 países– desfilara en algún 16 de septiembre. Mucho más grave, la candidata pidió la intervención de Estados Unidos en la elección presidencial mexicana a cambio de permitir la privatización extranjera en energía e infraestructura, lo que ella llamó alianza geopolítica y amistad confiable .

Tratando de dañar a Andrés Manuel López Obrador, la ex delegada en Miguel Hidalgo cargó contra la soberanía nacional, el respaldo democrático de millones a las reformas del obradorismo y, simplemente, el decoro. Hace tiempo que no veíamos una sumisión tan humillante de un político a los intereses más rapaces de Estados Unidos. Por ejemplo: uno de los ataques del mismo Centro Wilson en meses pasados fue contra la militarización de las aduanas en la presente administración, y Xóchitl, en sumisión absoluta, propuso aduanas binacionales , es decir, meter ahí a fuerzas de seguridad de Estados Unidos. Sin mayor explicación aseguró, pensando sólo en su fracasada precampaña electoral y no en el interés nacional: “México no está listo para aprovechar el nearshoring”; en materia eléctrica, que se han cambiado las reglas del juego de manera ilegal ; que la corrupción es escandalosa, incluso para los estándares mexicanos , y, finalmente, que Morena se mantenga en el poder es garantía de que ni la migración ni el fentanilo ni ningún problema bilateral encontrarán solución .

Angustiada por su incompetente precampaña electoral, a la candidata no le importó arriesgar la integridad nacional, debilitar la capacidad de negociación del Estado mexicano y desestimar las políticas nacionales aprobadas por un Congreso electo democráticamente. Ganar a toda costa, con el país comprometido en un entreguismo de bote pronto, fue la sustancia de la gira de esta candidata opositora, forjada al estilo de Juan Guaidó.