Arturo Sánchez Jiménez

Enviado

Periódico La Jornada

Sábado 10 de febrero de 2024, p. 5

Cuernavaca, Mor., El presidente Andrés Manuel López Obrador afirmó ayer que pese a que disguste a sus críticos, su gobierno continuará enfrentando la violencia con la política de “abrazos y no balazos.

No les gusta; no me importa que nos les guste cuando digo abrazos, no balazos , declaró en la Plaza de Armas de esta capital, donde reconoció que hay una crisis de seguridad en la entidad y afirmó que está seguro de que la paz se consigue con justicia y atendiendo las causas del problema.

Aquí hay violencia; necesitamos acabarla, pero no con la ley del talión, como quieren los conservadores: diente por diente, ojo por ojo, así nos vamos a quedar chimuelos todos, o tuertos. No, hay que atender las causas, la paz es fruto de la justicia , aseveró luego de entregar las obras de restauración del antiguo Palacio de Cortés, ahora llamado Museo de los Pueblos de Morelos, y de los murales que Diego Rivera pintó en su interior en 1930. Estos monumentos, ubicados en el centro de Cuernavaca, sufrieron daños en el sismo del 19 de septiembre de 2017.

No se puede enfrentar la violencia con la violencia, no se puede apagar el fuego con el fuego, no se puede enfrentar el mal con el mal. El mal hay que enfrentarlo haciendo el bien, y eso es lo que vamos a seguir aplicando , aseveró.

López Obrador dio un espaldarazo al gobernador Cuauhtémoc Blanco, quien recibió rechiflas de los asistentes a la ceremonia.