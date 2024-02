Ante la oposición de la ministra Yasmín Esquivel Mossa para que Laynez estableciera un mecanismo que permitiera recusar (pasar a otro ministro) el expediente a su cargo, el togado respondió: a ver, por ser prácticos, yo no voto este asunto. A ver, Yasmín, yo lo que no quiero es que se sigan haciendo ese tipo de maniobras en contra del artículo 17 constitucional (justicia expedita); entonces, yo me excuso .

Sin embargo, en su calidad de presidente de la segunda sala, Pérez Dayán no atendió la petición de Batres Guadarrama.

Ella solicitó que tanto el expediente a cargo de Pérez Dayán como el de Laynez se quedaran en lista, y para ello expuso: en virtud de que es el primer tema de energía eléctrica... de la industria eléctrica que me corresponde votar, y quisiera... analizarlo más fuertemente .