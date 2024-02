Por ello, no es gratuito que, cuando menos desde 2006, esa oligarquía hizo lo impensable en una democracia –para no ir más lejos, robarse una elección presidencial– para evitar que un candidato de la izquierda ganara los comicios y se instalara en el gobierno. Violó todas las leyes y le funcionó: impuso su títere en Los Pinos y repitió el numerito en 2012, pero el nivel de hartazgo social era tal que en 2018, a pesar de su denodado esfuerzo y del uso de la misma maquinaria económica y propagandística, ya no pudo evitarlo, aunque no por ello cejó en su intento por desestabilizar al nuevo gobierno.

Seis largos años de guerra sucia, de zancadillas aquí y allá, con un costo económico creciente (que incluye la compra de tres partidos políticos, igual número de perritos falderos que se autodenominan líderes y una candidata gelatinosa), y esa oligarquía antidemocrática y fascistoide no ha podido siquiera rozar su objetivo. Y viene la elección presidencial de 2024, de tal suerte que el reguero de bosta financiado por ese grupúsculo crecerá y crecerá, porque la abismal diferencia de 30 puntos porcentuales es prácticamente imposible de revertir.

Lo anterior viene a colación por lo ayer detallado por el presidente López Obrador: “ahora se intensifica la guerra sucia; desde que llegamos al gobierno tomamos algunas medidas que no les gustan a los que se sentían dueños de México: se acabó la corrupción, los contratos leoninos, los contratos de publicidad, que no es lo más importante ni el llamado chayote, no, eso es parte de todo un mecanismo de control y manipulación; lo fundamental es el que tenían tomado al gobierno, el gobierno estaba secuestrado y, como decía (León) Tolstoi, un gobierno que no procura la justicia no es más que una banda de malhechores. No estamos hablando de un chayote de 50 mil pesos por periodista, que es mucho, 20 mil, no, no, no, estamos hablando de miles de millones de pesos”.

Entonces, dijo el mandatario, “sí hay gente enojada con eso, pero los más enojados son los que no pagaban impuestos, porque a los de mero arriba se los condonaban (Televisa, Banamex, Cemex, Carso, ICA, Grupo Salinas, Lala, BBVA y algunos más). Y esos pues también eran dueños de medios de información (en realidad, “de desinformación o manipulación, o para proteger intereses), porque son empresas muy grandes, porque, además, en sentido estricto, ni siquiera son empresarios, sino traficantes de influencia y estos atracaban… Son los mismos y es entendible que no les guste”.

Las rebanadas del pastel

Entonces, preparaos, que la lluvia monzónica de boñiga será la regla en el proceso electoral, mucho peor que la padecida hasta ahora.

