os toros de lidia nacen príncipes, viven como reyes y mueren como héroes trágicos. También muchos toreros mueren así. Sin embargo, mi cariño por el toreo enriquece mi amor por todos los animales y por la niñez, que también con frecuencia muere trágicamente: víctima de gobiernos y sociedades ciegas al dolor de los más vulnerables. Inquieta por ello la postura de quienes con el argumento de amor por los toros atacan furiosos la fiesta brava, pero a la vez parecen indiferentes a la crueldad contra la infancia en México, en el mundo y en la guerra. (¿Y qué dicen del matadero de reses en los rastros, de la barbacoa, las carnitas o el pollo rostizado?)

De la mano de mi padre, siendo una niña de 10 años llegué por vez primera a la Plaza México. Quedé fascinada por esa fiesta de música, color, caballos, toreros, magia y poesía. Según Octavio Paz, el toreo es poesía en movimiento , y con García Lorca, A las cinco de la tarde ... Es también homenaje a la vida y a la muerte, a la fuerza salvaje y al coraje humano para enfrentar con gallardía su destino.