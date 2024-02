Ian Sams, vocero de la oficina del asesor legal de la Casa Blanca, no señaló que el fiscal especial tomó partido en el caso, pero sugirió que se sentía bajo presión para ir más allá de su competencia . Karine Jean-Pierre, secretaria de prensa, zanjó: Esto sucede. Nos pasa a todos y cuestionó las motivaciones de los resultados de esa indagatoria.

La investigación de Hur, ex fiscal federal en Maryland en el gobierno de Trump, causó controversia en pleno año electoral y nuevamente puso en foco la edad de Biden (81 años), al concluir que fueron descartados cargos penales en su contra en una investigación que duró 15 meses sobre el mal manejo de documentos clasificados, pero lo describió como un hombre bien intencionado, anciano y con mala memoria .

En defensa, la vicepresidenta Harris aseguró que la forma en que se caracterizó el comportamiento del presidente en ese informe no podría ser más errónea en cuanto a los hechos y (estaba) claramente motivada políticamente .

De hecho, también le pasa a su rival para las elecciones de noviembre próximo, el ex mandatario Donald Trump, quien hace poco confundió a su competidora para la nominación republicana, Nikki Haley, con la ex presidenta de la Cámara de Representantes Nancy Pelosi. Pero en su caso, los votantes no se muestran preocupados.

En tanto, Trump aseguró ayer que si es relegido revertirá todas las restricciones para la venta de armas promulgadas por Biden.

Ante miles de simpatizantes en un acto organizado por la Asociación Nacional del Rifle, acusó: Todos y cada uno de los ataques de Biden a los propietarios y fabricantes de armas serán rescindidos en mi primera semana de vuelta al cargo, quizá en mi primer día .

Esta asociación respaldó con entusiasmo del republicano durante la carrera de 2016 y a lo largo de su gobierno, animándole mientras nombraba a tres jueces conservadores a la Suprema Corte y adoptaba una serie de medidas buscadas por el influyente lobby de las armas.