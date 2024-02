Entre los procesados figuran 24 cabecillas de la ranfla histórica (máxima estructura), 215 ranfleros (líderes intermedios) y 253 corredores de programas (responsables de varías células en una región).

A todo esto, la agencia Ap señaló que 40 mil niños han visto cómo uno de sus padres, o los dos, eran detenidos en la guerra contra las pandillas, según la agencia nacional de servicios sociales. Los registros fueron compartidos con The Associated Press por un funcionario del Consejo Nacional de la Niñez y la Adolescencia, que insistió en mantener anonimato por temor a las represalias gubernamentales contra quienes violan su férreo control de la información. Hay muchos más niños con padres encarcelados pero no aparecen en los registros, apuntó.

Con la detención de más de uno por ciento de la población del país, Bukele, que parece encaminado a un segundo mandato de cinco años, trata de romper la cadena de violencia de décadas en la nación.

El Tribunal Supremo Electoral oficializó anoche los resultados de los comicios presidenciales y confirmó que Bukele obtuvo la relección con 82.6 por ciento de los votos.