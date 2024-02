Alonso Urrutia, Emir Olivares, Jessica Xantomila Jared Laureles y Antonio Heras

Reporteros y Corresponsal

Periódico La Jornada

Sábado 10 de febrero de 2024, p. 23

El presidente Andrés Manuel López Obrador lamentó el asesinato de Angela Meraz León, dirigente del colectivo Unión y Fuerza por Nuestros Desaparecidos, perpetrado en Tecate, Baja California, la tarde del jueves.

Nos preocupó y nos llevó a hacer la investigación sobre lo sucedido , por lo que, aunque dijo que no se debe adelantar el resultado, señaló que los primeros datos arrojan que su muerte no tiene relación con lo que ella hacía, muy bien, que era buscar a una hermana desaparecida en 2018, que es otro posiblemente el motivo .

En su conferencia matutina, el mandatario fue cuestionado sobre el crimen de la integrante de los colectivos de familiares que buscan a sus parientes desaparecidos. López Obrador puntualizó que Angelita Meraz, como era conocida, estaba incorporada al mecanismo de protección de Baja California.

También comentó que había solicitado además la protección que ofrece el gobierno federal a personas con riesgos, aunque aún no se había concretado su incorporación. “Es un asunto que tenemos que ver con calma, no adelantar nada (…) Pero no puedo hablar más que eso; ya vamos a tener información y ya les vamos a contar”, concluyó el mandatario.

No fue feminicidio ni su ex pareja la mató: colectivo

Al respecto, el colectivo Unión y fuerza por los Desaparecidos de Tecate afirmó en su portal que el asesinato de su compañera no fue feminicidio ni su ex pareja la mató , por lo que pidió no desviar las investigaciones.

Señaló que la activista sí alcanzó a oprimir el botón de pánico con el que contaba, pero la respuesta de las corporaciones de seguridad tardó 30 minutos, cuando su asesino ya había huido.