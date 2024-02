Javier Salinas y Silvia Chávez González,

Corresponsales

Periódico La Jornada

Sábado 10 de febrero de 2024, p. 22

Abogados postulantes protestaron en los juzgados del Poder Judicial del Estado de México (PJEdomex), ubicados en Ecatepec, Toluca, Cuautitlán Izcalli y Nezahualcóyotl, en rechazo al plan de certificación de litigantes de los denominados juzgados colmenas (nuevos modelos para desahogar la carga de trabajo y donde se concentran varias áreas para resolver conflictos familiares en las mismas instalaciones), y la tardanza en trámites administrativos y el alza en el costo de gestiones.

No a la colmena, no a la central de actuarios, no a la certificación , fue la consigna que abogados, quienes dijeron ser independientes, demandaron en lonas durante la movilización en el exterior del juzgado de La Laguna en el municipio de Ecatepec.

Guadalupe Soto Lozano, una de las quejosas, dijo que están inconformes con la certificación por materia pues cuesta 20 mil pesos, y que al no contar con ese reconocimiento los marginan de litigar en juzgados para adolescentes y de adicciones, por ejemplo.

Indicó que la certificación no tiene validez de la Secretaría de Educación Pública, y además diluye el reconocimiento oficial de las cédulas profesionales.