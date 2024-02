Asimismo, descartó que este descalabro sea un motivo de preocupación para las Águilas. Acá las alarmas no se encienden, tal vez la sensación es para ustedes (prensa). El equipo lo ha hecho muy bien en muchos aspectos, nos faltó ser más contundentes, eso es lo que debemos mejorar, no hay necesidad de generar mucho drama por eso , comentó.

Es normal que en algún momento un equipo pierda, les pasa a todos, no hay forma que un club pueda jugar 100 partidos de la mejor manera sin perder, no se puede mantener todos los encuentros en el mismo nivel, el físico afecta la intensidad a la hora de jugar , señaló ayer en conferencia previa al partido de hoy ante León, correspondiente a la jornada 6 del torneo Clausura 2024.

Por otro lado, el América anunció ayer un partido amistoso contra Cruz Azul que se disputará el 23 de marzo en el estadio del LA Galaxy, en Los Ángeles.

En tanto, Eduardo Toto Salvio, delantero de Pumas, reconoció que su equipo aborrece disputar los partidos en el estadio Olímpico Universitario los domingos a mediodía.

“Lo peor que hay es jugar a las 12. Espero que quien pone ese horario venga a jugar con nosotros un día. Yo ya me acostumbré, pero todos odiamos los partidos a esa hora.

Sinceramente no sé por qué lo hacen, no sacamos ninguna ventaja, tal vez sólo la altura. No nos gusta, la cancha termina seca y no se puede hacer lo que practicamos en la semana , expresó previo al partido de mañana ante el Puebla, en Ciudad Universitaria.

Sobre ese encuentro, indicó que los felinos no deben confiarse que su adversario se quedó sin su goleador, Guillermo Martínez, quien ahora forma parte del equipo auriazul.