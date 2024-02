Una de las maneras lindas de presentarla es con algunos episodios de su vida, que narra en su libro autobiográfico titulado I Had a Father Too (or the Mustard Spoon) y en los registros periodísticos donde relucientes reporteros y corruptos miembros de jurados de premios hicieron el ridículo como en las ocasiones que narro enseguida:

▲ La compositora londinense Rebecca Clarke (1886-1979). Foto tomada de su página de Internet

Rebecca nunca se rindió. Consiguió inscribirse ahora en el Royal College of Music para convertirse en una de las primeras estudiantes de composición. Su maestro en esa materia, el notable Charles Villiers Stanford, fue decisivo en la vida de Rebecca. Gracias a su ayuda, ella escribió su primera obra: Theme and Variations, para piano. Pero el apoyo más trascendente del sabio Villiers fue convencer a su alumna de transitar del violín a la viola. El argumento que la hizo decidirse fue: Desde la viola te puedes ubicar exactamente en el centro del sonido, y desde ahí puedes contar al mundo cómo está hecho todo el sonido, toda la música .

Y es que la viola es un instrumento supremo. Posee misterio, encanto, magia. Poesía. Se ubica en el centro, efectivamente. Desde ahí, desde la viola, uno puede descubrir las infinitas posibilidades del color. Ubicado en la línea divisoria entre el blanco y el negro, uno puede distinguir el gris, el sepia, el intersticio, el axis mundi.

La viola es uno de los grandes inventos de la humanidad. Su historia está llena de episodios nobles y bonitos. Su origen data del anhelo. En música, todos los compositores buscan hacer hablar al sonido. Y la viola es la más cercana a la voz humana.

De hecho, surgió por la necesidad de completar la paleta de colores que ya se habían juntado en los coros y ensambles canoros, integrados por cuatro categorías: soprano, contralto, tenor y bajo. Así, la viola vino a tomar el lugar de la contralto y tomó formas femeninas: la viola a spalla se llama así porque se coloca en el hombro para hacerla cantar; la viola da braccio es la más parecida a la actual, acunada en el brazo; la viola da gamba es la reina.

El escritor francés Pascal Quignard es uno de los grandes ejecutantes de viola en la historia y es quien ha puesto en palabras su misterio. El ejemplo más bonito es su novela (luego hizo el guion para la película) Todas las mañanas del mundo, donde su personaje monsieur de Sainte-Colombe vierte lágrimas sobre el encordado de su viola mientras nosotros lo hacemos sobre la página del libro.

Sainte-Colombe es el gran ejecutante de viola en la historia entera. Su alumno, Marin Marais, es el siguiente en importancia y junto al violista Pascal Quignard figura el mejor de la historia moderna, su entrañable amigo Jordi Savall, quien ejecuta la música en esa película.

La lista de ejecutantes de viola en la historia es notable: Antonin Dvorak, Danka Nikolic, Tania Davis y de manera muy especial la armenia Kim Kashkashian, de quien recomiendo con furor el disco Rothko Chapel, donde ella participa en la puesta en vida de la obra de Morton Feldman, inspirada y en homenaje a las obras que plasmó Mark Rothko en una capilla.

Nuestra Rebecca Clarke se hizo ejecutante profesional de viola obligada por el maltrato de su padre, el señor Thatcher, quien consideró que más de un novio a la vez era demasiado y la desheredó y la lanzó a la calle, así que ella comenzó a tocar la viola en restaurantes, en la calle, donde se pudiera, para sobrevivir.

Y desde ahí, desde la dignidad y la resistencia, se convirtió en una diosa. Medía 1.80 de estatura y, describe el pianista Arthur: en el proscenio, ejecutando la viola, Rebecca lucía como una diosa. La gloriosa Rebecca Clarke .

Hoy celebramos su belleza, física y de alma. Escuchamos su música nacida de sus entrañas y de su corazón. Las partituras que escribió para sus muchos amores, como el que dedicó a John Goss luego de terminar una tumultuosa relación y recurrió al poeta Dylan Thomas (Tyger! Tyger! Burning bright / In the forest of the night, / what inmortal hand or eye / dare frame thy fearful symmetry?) y logró el efecto: el amante regresó.

La música de la diosa Rebecca Clarke también se mueve como el mar: viene y va. Su belleza, la de su música, la de ella, flota suavemente en la eternidad.

