Detalló que en el Palacio de Cortés –que reabrió sus puertas al público en 2023 luego de los trabajos de restauración– “no sólo se restauraron sus estructuras arquitectónicas, no sólo se recuperó el torreón del reloj, no sólo se restauraron los murales de Diego Rivera –incluso se descubrieron otros murales que están en este hermoso edificio–, sino que el edificio está en mejores condiciones que antes del terremoto”.

López Obrador, quien recorrió el recinto junto con Prieto Hernández, dijo que México es una potencia cultural basada en una gran reserva de valores culturales, morales y espirituales de civilizaciones anteriores a la llamada Conquista española hace 500 años.

Fue muy bueno que el museo no lleve el nombre del Palacio de Cortés. No, es el Museo de los Pueblos de Morelos. Qué bueno que recordamos nuestro pasado. No nos dejemos apantallar por nadie; somos herederos de una cultura milenaria de muchos valores , afirmó en una ceremonia en la plaza de armas de esta capital.

Vamos a continuar apoyando en todo lo que es el programa de reconstrucción de edificios, de templos, porque esa es nuestra historia, y si no sabemos de dónde venimos, difícilmente vamos a saber hacia dónde vamos. Ahí están nuestras raíces , agregó.

El Palacio de Cortés, Museo de los Pueblos de Morelos, está en el primer cuadro de la ciudad y abre al público de martes a domingo, de 9 de la mañana a 6 de la tarde.

El costo de entrada es de 75 pesos, excepto los domingos, que es gratuito.