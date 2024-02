Carolina Gómez Mena

Periódico La Jornada

Viernes 9 de febrero de 2024, p. 16

De los 15 millones de fumadores que existen en el país, 685 mil son jóvenes de entre 12 y 17 años, expuso el neumólogo pediatra Noé Guerrero, quien alertó que debido a que el desarrollo pulmonar de una persona culmina hasta los 23 años, exponerse directa o indirectamente al humo del cigarro a temprana tendrá consecuencias en la salud de estos órganos.

En el conversatorio Humo de tabaco, daños a la salud en niñas, niños y jóvenes, organizado por la agrupación Salud Justa Mx, el experto (adscrito al Hospital Manuel F. Rodríguez del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado) detalló que a los 30 años la función pulmonar empieza a decaer, se fume o no, por lo que en los individuos consumidores de tabaco el daño será más pronunciado, y también en aquellos infantes y jóvenes que están en contacto con el humo de segunda mano.

Dejó en claro que para proteger de los efectos adversos a los infantes no basta con tomar la precaución de yo fumo afuera, mientras los niños están adentro. No importa que el familiar fume afuera, todo lo que se queda en las manos y en la ropa también afecta de manera indirecta, porque son sustancias cancerígenas que quedan del humo. Tendríamos que llegar a cambiarnos, y eso no se hace. Así que lo mejor es no fumar si hay pacientes pediátricos .