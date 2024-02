Alma E. Muñoz

Periódico La Jornada

Viernes 9 de febrero de 2024, p. 8

Xóchitl Gálvez, candidata de PRI, PAN y PRD a la Presidencia de la República, informó que regresaría al Senado para votar las iniciativas de reforma presidenciales. A favor, pues son positivas : pensiones, vivienda, derecho a la salud, a la educación y becas para estudiantes; en contra, judicial, electoral y otras.

Aparentemente no hay impedimento legal, puedo regresar siendo candidata, está chido. El mensaje que yo quiero decir al Presidente es que en mí va a encontrar una aliada cuando busque beneficiar al pueblo , sostuvo en conferencia de prensa realizada en Polanco.

Informó que arrancará su campaña presidencial el primero de marzo en la Ciudad de México, aunque aún no tiene definido lugar, y aseguró no estar impedida como ciudadana para asistir, sin color partidista , a la marcha en defensa de la democracia convocada para el 18 de este mes, en la que Lorenzo Córdova, ex consejero presidente del INE, será único orador.

Después de que el titular del Ejecutivo ironizó sobre la manera en que ella se expresó en inglés en su reciente gira en Estados Unidos, indicó que le encantaría debatir en ese idioma con el mandatario porque es el candidato .

Sobre esa visita, el diputado Ildefonso Guajardo informó que Gálvez se reunió con funcionarios del Departamento de Estado: Chris Landberg, secretario adjunto de la Oficina de Asuntos Internacionales y de Narcóticos de Aplicación de la Ley; Enrique Roig, subsecretario Adjunto de la Dirección para la Democracia, Derechos Humanos y Trabajo; Mileydi Guilarte, administrador Adjunto de la Agencia de Estados Unidos para el Desarrollo Internacional; Daniel Watson, representante comercial adjunto para el hemisferio occidental, y David Kolb, subsecretario Adjunto del Departamento de Seguridad Nacional.