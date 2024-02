De la Redacción

Periódico La Jornada

Viernes 9 de febrero de 2024, p. 7

Ajeno a las críticas por el video que él mismo grabó y en el que aparece mientras bebe alcohol, el candidato presidencial de MC, Jorge Álvarez Máynez, se enganchó en una confrontación con el dirigente del PRI, Alejandro Moreno, quien publicó: Jorgito, tu sueño de ser presidente es lo mismo que un borracho al volante, una tragedia inminente .

El video donde se le ve con el gobernador de Nuevo León, Samuel García Sepúlveda, fue bajado de las cuentas de este diario por Youtube, porque la plataforma de contenido audiovisual Badabun lo reclamó como suyo y además se lanzó una alerta de bloqueo global para la reproducción de las imágenes donde grita groserías mientras bebe.

En cambio, otro video que Álvarez Máynez grabó desde Michoacán fue renviado a reporteros desde el chat que la oficina de comunicación social de García Sepúlveda abrió en su fallida aspiración a la candidatura presidencial de su partido.