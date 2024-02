Informó lo anterior el coordinador de la bancada panista, Jorge Romero, quien aseguro: no viene a que la critiquemos ni para que cada partido se posicione políticamente y no escuchemos, sino todo lo contrario. Viene a que nosotros la oigamos a ella y en verdad le ofrezcamos apoyo en todo lo que podamos .

Hay muchos temas, destacó, de los que “no vamos a dejar de hablar ni hacer en esta Cámara ni en ningún otro espacio. Y un asunto al cual no podemos dejar de referirnos es la violencia. Ya es a diario amanecer con una nota donde se está incendiando alguna ciudad; parece que antier fue Chilpancingo, donde el caos ya es total. Por supuesto que lo vamos a denunciar. Nada más no vayan a pensar que es no querer cooperar o politizar. Cuando ellos eran oposición era visibilizar. Ahora que son gobierno, cuando se hace una crítica acusan que es politizar.