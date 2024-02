¿Podremos con la barbarie en Palestina?

on una soberbia descomunal, haciendo gala de racismo y supremacismo, el gobierno sionista de Israel continúa su siniestra tarea de ocupar la franja de Gaza y de exterminar al pueblo palestino.

No han servido para detener la agresión las miles de protestas que se levantan por todos los rumbos del planeta contra esa acción genocida. Es un caso de sadismo de Estado , como bien lo sintetizó el editorial de La Jornada de ayer.

El resumen de los efectos del ataque sionista es de alto impacto: a) 27 mil 708 personas asesinadas (entre ellas alrededor de 70 por ciento eran mujeres y niños); 90 por ciento de todos los edificios de Gaza reducidos a escombros, donde muy probablemente se encuentran cuerpos sin vida; más de un millón de desplazados a quienes se impide el paso de ayuda humanitaria proveniente de todos los rincones del planeta; periodistas y trabajadores de la ONU y otros organismos muertos, en cantidad mayor a la de cualquier otro conflicto del que se tenga registro. La barbarie en su apogeo.

No hay racionalidad en los pretextos sionistas para su embate genocida, porque su postura de víctima es insostenible. El mundo entero sabe que quienes los alientan y protegen son, básicamente, los gobiernos de Estados Unidos y de Europa. Y son éstos los mayores fabricantes y poseedores de armas de todo tipo, incluyendo las atómicas.

La humanidad debe seguir presionando por el cese el fuego y por un acuerdo de paz que incluya la salida de tropas judías de todo el territorio de Palestina. La razón y el derecho internacional, no la avaricia que lleva al despojo colonial, tienen que prevalecer.

La ONU, aunque debilitada por la persistencia del poder de veto de las cinco potencias permanentes en el Consejo de Seguridad, está obligada a redoblar sus esfuerzos por el fin de la barbarie y el respeto al grupo étnico, la nación y el Estado palestino.

José Enrique González Ruiz, abogado democrático

Reformas de AMLO rescatan el espíritu de la Constitución de 1917

No hay día que no llegue ni plazo que no se cumpla, y para el gobierno de México llegó el momento indicado para arrancar la mala hierba sembrada por la oligarquía que secuestró al Estado durante cuatro décadas, usando los servicios de mercenarios apátridas, mediocres y corruptos que metieron al país en el túnel más oscuro, infame y degradante de que se tenga memoria: el imperio salvaje, perverso y rapaz del neoliberalismo.

Como había anunciado con anticipación, el presidente Andrés Manuel López Obrador presentó las iniciativas de reformas constitucionales para garantizar la consolidación de la Cuarta Transformación en fecha y lugar emblemáticos para el país, el 5 de febrero, en el mismo recinto en que Benito Juárez García obtuvo aprobación a la Constitución liberal de 1857.

Las iniciativas de reformas que planteó en Palacio Nacional el Presidente en 20 puntos básicos, reflejan la intención de retornar y aplicar a la letra el espíritu original que recoge los anhelos de la lucha armada de 1910; un acopio de ideas y propuestas pioneras en derechos individuales, sociales y humanos que impactó en todo el mundo al amanecer del siglo XX.

Daniel Moctezuma J.

Vecinos de Coyoacán invitan a Martí Batres

Martí Batres Guadarrama, jefe de Gobierno de la Ciudad de México:

Los habitantes de las colonias La Zorra y la Media Luna, de la alcaldía de Coyoacán, queremos invitarlo a una reunión pública para hacer de su conocimiento los avances que en el proceso de regularización hemos tenido por el apoyo del presidente Andrés Manuel López Obrador, para garantizar después de decenas de años la propiedad de nuestras viviendas mediante un acuerdo con el comisariado ejidal de Santa Úrsula para iniciar el proceso de expropiación del ejido con una compensación económica a sus miembros.

La parte que sigue, y por lo que solicitamos su presencia, es la escrituración de nuestros títulos, el uso de suelo, pago del impuesto predial y servicios. Reconocemos el esfuerzo que en este sentido han hecho la anterior jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum, y usted a través de la Dirección General de la Regularización de la Tenencia de la Tierra.

Asociación de colonos y vecinosde La Zorra y Media Luna

Invitaciones

Análisis de la etapa del segundo piso de la 4T

El Círculo de Reflexión, Buzón Ciudadano AC invita a la reflexión y análisis sobre Práctica y comunicación política en la etapa del segundo piso de la 4T , con el filósofo Gerardo de la Fuente, mañana a las 12 horas en el Parque del Cartero José Refugio Ménes, colonia Postal, cerca del Metro Villa de Cortés.

Consulte el canal de YouTube del Círculo de Reflexión Buzón Ciudadano

Foro: Reforma pensiones y aumento salarial

Bajo la coyuntura actual, es imprescindible que las trabajadoras y trabajadores analicemos las iniciativas de reformas constitucionales, presentadas por el presidente Andrés Manuel López Obrador, el 5 de febrero, fijemos posición, recuperemos nuestras demandas históricas y hagamos nuestras propuestas.

Por ello la Casa del Obrero Socialista Antonio Vital (COSAV) junto al Instituto de Estudios Obreros Rafael Galván, la UNTyPP, el SUTIN, el SITUAM , el SITTAUNAM y la Alianza de Trabajadores de la Salud y Empleados Públicos; convocan a trabajadores y trabajadoras, organizaciones sociales a asistir al Foro: Análisis de iniciativa presidencial de reforma: pensiones y aumento salarial

El cual se llevará a cabo el próximo sábado 10 de febrero a las 10 horas, en la casa Rafael Galván, ubicada en Zacatecas #94, colonia Roma Norte, alcaldía Cuauhtémoc, ubicada cerca del metro Hospital General.

Pedro Martínez Salas, COSAV