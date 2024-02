Moscú. La Comisión Central Electoral (CCE), instancia superior en materia de comicios en Rusia, negó este jueves el registro de la candidatura a las presidenciales del mes siguiente del político Boris Nadezhdin, alegando que las firmas de apoyo a su postulación superaron el máximo permitido de defectos (erratas en los nombres o direcciones, por ejemplo) o no fueron reconocidas como legales al no ser presentadas de acuerdo con el formato establecido.

Según la CCE, 9 mil 147 firmas no reunen las condiciones para ser válidas y tampoco se pueden sustituir con otras, a pesar de que Nadezhdin cuenta con 95 mil firmas adicionales. El vicepresidente de la Comisión, Nikolai Baluyev, aseguró que hubo incluso 11 firmantes que ya fallecieron , lo cual –en su opinión– es una muestra de cinismo que ameritaría anular toda la relación de firmas .

En suma, 2 mil 500 firmas se rechazaron ya que la fecha no fue inscrita de puño y letra de los propios firmantes; mil 767 no se reconocieron porque quienes las recabaron no figuran en la lista de personas autorizadas notarialmente para ello; 995 debido a que los datos de quien consiguió las rúbricas no correspondían con quien las entregó; y todo esto, sin sumar las anulaciones por simples erratas al escribir un apellido o una dirección, obvias por demás.

Relevo castrense ucranio

El presidente de Ucrania, Volodymir Zelensky, nombró este jueves al general Oleksandr Syrskyi, ex titular de las fuerzas terrestres, nuevo comandante en jefe del ejército ucranio, en sustitución del general Valeri Zaluzhny, con quien mantuvo, de un tiempo para acá, serias divergencias ventiladas en público respecto a la situación en el frente.

Mientras el mandatario insistió, como político, en enviar un invariable mensaje de optimismo, el militar se permitió poner en entredicho al jefe de Estado al afirmar que el conflicto se empantanó en una guerra de posiciones en la cual nadie puede avanzar y, para hacerlo, Ucrania necesitaría más armamento occidental, sobre todo los aviones que no recibe.

El punto más álgido de su distanciamiento se produjo al chocar sus propuestas sobre la necesidad y el procedimiento para reclutar refuerzos para el ejército. Con un índice de popularidad más alto que el de Zelensky, el general Zalushny, al ser destituido, inició este jueves un incierto camino que puede llevarlo a la cima política o… a la cárcel.