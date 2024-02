Saúl Maldonado y Rubén Villalpando

Corresponsales

Periódico La Jornada

Viernes 9 de febrero de 2024, p. 27

Los niveles de agua en las 10 principales presas de Durango se ubican en promedio en 50.5 por ciento, y según Víctor Hugo Randeles, director del área de Hidrología y Meteorología de la Comisión Nacional del Agua (Conagua) en la entidad, varios de esos embalses no podrán suministrar este año líquido de riego para cultivos.

Randeles señaló que hay presas duranguenses que están a 15 por ciento de sus aforos, entre ellas la Santa Elena, localizada en el municipio de Súchil, cuya agua se destina a agricultores de esa demarcación y de Vicente Guerrero.

Puntualizó que Santa Elena no tiene agua para darle a los ejidatarios porque no podemos sacarle más a la presa, no podemos dejarla vacía, siempre debe de tener algún porcentaje mínimo. Si se seca por falta de lluvia es diferente, pero nosotros no podemos dejarla vacía .

En esa misma situación se encuentran labriegos del distrito de riego 052, pues la presa Peña del Águila está a 17.9 por ciento de almacenamiento, y su agua va al agro de los municipios de Durango y Nombre de Dios.

El embalse Guadalupe Victoria se ubica a 46 por ciento y no puede ofrecer líquido a la totalidad de los agricultores.

El funcionario explicó que existen otras presas mucho más pequeñas que no controla la Conagua, y son manejadas por los mismos cultivadores; actualmente están a 30 por ciento de su capacidad, y como los usuarios no se han puesto de acuerdo en el manejo del recurso, exigen al organismo federal que decida a quién se le otorgará.

Es algo muy difícil darles agua a todos; no les alcanza para la siembra y no habrá suficiente producción , alertó Víctor Hugo Randeles.

Los labriegos de Durango comienzan a usar agua de las presas para sus riegos en abril. Según el titular del área de Hidrología y Meteorología de la Conagua, en los próximos tres meses no se esperan lluvias fuertes en Durango, y se pronostica que serán menores al promedio mensual.