Durante años, por lo menos han existido cinco grupos que han llevado el disputado nombre de la Santanera, entre ellos, el de La Única Internacional...; pero ante estas cuestiones legales, sostuvo Navarrete, los integrantes actuales no se han distraído y han trabajado de manera ardua para preservar y difundir el legado de su fundador a las generaciones contemporáneas.

Aunque los reconocimientos no han dejado de llegar a la agrupación, creada en 1955, la familia del fundador también sostuvo una férrea batalla legal por más de dos décadas en torno al nombre de la Santanera, cuya resolución finalmente fue ganada por Yolanda Almazán, viuda de Colorado.

En el concierto multitudinario Baila con tu amor, el domingo, “contaremos con más de 50 músicos de la orquesta sinfónica y tendremos arreglos creados ex profeso para esta fecha. Se escucharán los temas icónicos La boa, Perfume de gardenias, El ladrón, A muchos años y Luces de Nueva York, entre otras recordadas canciones”.

Puntualizó: “estamos en un gran año en el que vendrán interesantes sorpresas. Todo está perfectamente bien en cuestiones legales; nos presentamos en importantes lugares, lo que no deja la menor duda y vamos a preparar nuevo material discográfico con Big Band y otros géneros; es decir, la Sonora Santanera viene renovada y más fuerte que nunca”.

Nuestra intención ha sido transmitir la música de la Santanera y lo estamos logrando. A los conciertos no sólo acuden adultos, sino se observan jóvenes y hasta niños. En esta labor han tenido que ver las plataformas digitales y los medios de comunicación, de esta forma llegamos a diversos puntos, pues se enteran de que el grupo ya no es la imagen que tenían de él, sino es como hace medio siglo, con músicos entre los 20 y 30 años .

Con la alineación actual, seleccionada por medio de casting, sostuvo Navarrete, la Santanera podrá existir durante muchos años más apostando a la creatividad y la ansiedad que tenemos de crecer y trasmitir la música que dejó el maestro Colorado; además, los integrantes somos egresados de instancias académicas, con intérpretes provenientes Oaxaca, Hidalgo, Jalisco, Nuevo León, el estado de México y la CDMX .

Entre los 12 integrantes actuales hay quien ejecuta el piano, el bajo, cuatro trompetas, dos percusiones, además de cuatro voces y con María Fernanda se suma otro miembro a la legendaria agrupación, recordando el toque femenino que en su momento dio Sonia López, La chamaca de oro.

Juan Carlos Navarrete, quien tiene la encomienda y responsabilidad de que la Sonora Santanera suene como la real comentó que la señora Almazán tiene las partituras originales y nos las da para que interpretemos la música como era en aquella época. Otro aspecto, es que no tocamos temas que no sean del grupo, porque no se requiere, pues tenemos muchísimo acervo. El chiste es darle ese toque que en su momento Carlos Colorado transmitió a todos sus músicos .

La historia de la Sonora Santanera con María Fernanda, tiene su raíz desde que el fundador de la agrupación registró la marca en 1971, firmada por sus integrantes, donde se especificó que Colorado Vera, era el único dueño y director, por lo que al morir, el 25 de abril de 1986, su esposa Yolanda Almazán se volvió la heredera universal .

Baila con tu amor, el 11 de febrero en el Zócalo capitalino, es de acceso gratuito e iniciará a las 17 horas. También participan Aarón y su Grupo Ilusión y Raymix; además habrá transmisión en vivo por Canal 14 y Capital 21.