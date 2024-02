Jorge Caballero

Viernes 9 de febrero de 2024

El cantante de rhythm and blues (R&B) Usher será el encargado del show de medio tiempo del Supertazón 58 en la ciudad de Las Vegas, casa de los Raiders, el próximo domingo.

Ha sido realmente complicado tratar de planear y resumir en 13 minutos 30 años de carrera, así como escoger las canciones correctas, la coreografía y el set perfecto para tratar de plasmar mi pasado, celebrar mi presente y hacia donde voy en el futuro , mencionó ayer en conferencia de prensa.

El artista dijo que se ha preguntado: ¿por cuáles canciones me conoce la gente, cuáles han sido una celebración de todo el viaje? .

Pero no dio pistas específicas del rumbo que tomó en ese proceso y cómo será su visión del espectáculo global. Tampoco dio nombres de quién podría unirse en el escenario, aunque sí confirmó que no estará solo en el Allegiant Stadium. Como la mayoría de los artistas de la final de la NFL, tendrá invitados y sugirió que serían personas con las que ha colaborado antes.

Nacido en Texas, Usher irrumpió en la década de los 2000 y se convirtió en uno de los artistas estadunidenses más populares en el mercado común. El productor del sello discográfico LaFace Records, L.A Reid lo descubrió a finales de los años noventa y lo acompañó en su travesía para que se convirtiera en el músico que ahora es: ha vendido más de 200 millones de álbumes y es uno de los propietarios del equipo de la NBA Cleveland Cavaliers; también tiene su propio sello discográfico: US Records.

Usher se caracteriza por usar un abanico de géneros musicales como soul, rock, dance y pop suave melódico como lo muestra en una de sus canciones más icónicas, Yeah! contenida en su emblemático álbum Confessions que data de 2004 y otros éxitos como: U Got It Bad, U Don’t Have to Call y Nice & Slow.