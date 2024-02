En el escenario, Else Marie muestra su lado rebelde. Ríe, saca la lengua a los espectadores y lamenta su vida al lado del artista.

Escrita por Else Marie Laukvik y el mismo Barba, quien también se encargó de la dirección, la historia aborda la última noche de la vida del artista Francisco de Goya y de Leocadia Zorrilla, su joven compañera durante más de 30 años. Además de Marie Laukvik (protagonista de la obra), participan los actores Rina Skeel y Ulrik Skeel.

Grupo longevo de Europa

Odin Teatret fue creado en Oslo, Noruega, en 1964; se trasladó a Holstebro (Dinamarca) en 1966. Ha creado hasta el momento 81 espectáculos, en 65 países.

Aunque Eugenio Barba no hizo declaración alguna en la velada, Jaime Soriano, director del Laboratorio de Artes Escénicas Jerzy Grotowski (LArtEs), instancia que trajo a México las obras del Odin Teatret, explicó a La Jornada: “mi objetivo no fue sólo impactar a la sociedad teatral mexicana, sino que se tuviera una actividad académica, cuya finalidad es la transmisión del conocimiento, pero de un hombre que no aprendió en las universidades, sino en la práctica.

Este grupo teatral es de los más longevos de Europa y se mantiene en el espíritu de la tradición de lo imposible. Es decir, pese a las circunstancias, se puede mantener con los mismos integrantes y esto sucede por una necesidad de ese contacto con el espectador.

Dos horas antes de la función de La quinta del sordo..., se presentó la obra Compasión, de Julia Varley y Eugenio Barba. Varley, quien protagoniza la trama, también es fundadora de la Odin Teatret.