La científica mexicana Antígona Segura Peralta (Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, 1971) es una de las pocas especialistas en el estudio de la astrobiología en el país. En entrevista con La Jornada afirma que hay muchas formas de descubrir el mundo, y la ciencia es una de ellas. Hay cosas fantásticas que hemos encontrado en la naturaleza y muchas más por hallar .

Con entusiasmo, explica que en la actualidad se están creando instrumentos nuevos con el fin de explorar desde los océanos hasta la estructura de la materia; hay telescopios e instrumentos para ver los objetos que están en el cielo, donde hemos encontrando cosas fantásticas .

La investigadora, titular del Instituto de Ciencias Nucleares de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), trabaja en busca de la evidencia científica que demuestre que hay vida en otros rincones del universo. Destacan sus investigaciones acerca de la habitabilidad de los planetas alrededor de otras estrellas.

“Me dedico básicamente a entender cuáles son las condiciones para tener planetas habitables en unas estrellas que se llaman enanas rojas, las cuales producen muchas fulguraciones; es decir, una gran cantidad de radiación y partículas que pueden ser dañinas para la vida, pero también pueden iniciarla.

La idea es comprender si los planetas alrededor de este tipo de estrellas podrían ser habitables o no, y cómo plantear estrategias para detectar vida alrededor de ellos con los telescopios que construirán las futuras generaciones .

Segura Peralta recordó que fueron los libros de ciencia ficción y los cuentos que había en su casa los que alimentaron su pasión por la astronomía y la biología.

De manera especial se refirió a Cosmos, la serie de divulgación científica escrita por el astrónomo y astrofísico estadunidense Carl Sagan.

“Cuando vi el capítulo de exobiología contado por Carl en Cosmos dije: ‘¡eso quiero!’ En aquel etonces era un conocimiento científico muy joven. Fue muy complicado llegar, pero seguí con la idea de querer esa ciencia que conjuntaba mis dos pasiones”.

Antígona Segura estudió la licenciatura en física, la maestría en astronomía, un diplomado en divulgación de la ciencia y el doctorado en ciencias de la Tierra. Además de sus investigaciones sobre habitabilidad planetaria, trabaja en la UNAM en la indagación de las condiciones en las que se generó el sistema solar.

También colabora con el Laboratorio Virtual Planetas, un proyecto afiliado al NASA Nexus for Exoplanet System Science, en temas de detección remota de vida, utilizando bioseñales, que son compuestos químicos que indican la presencia de vida en un planeta y pueden ser detectados por telescopios , agrega.

Acerca de su experiencia en la investigación científica, ámbito dominado por los hombres, Segura Peralta sostiene que uno de los principales retos en su profesión es “sobrevivir a situaciones constantes como que te ignoren, o a comentarios en los que te dicen que si ya te casaste y te dedicarás a tu marido para qué estás ahí.

Hay un continuo bombardeo de pequeños comentarios o acciones de lo que se espera que hagas o que actúes de determinada manera, porque más allá de que seas científica, eres una mujer. Luego están las agresiones y cosas más fuertes que una puede vivir cuando se entra a la vida científica, desde que empiezas a estudiar hasta que te conviertes en investigadora.

