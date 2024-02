Ángel Bolaños Sánchez

El Congreso de la Ciudad de México negó el cambio de uso de suelo al predio de Ejército Nacional 516, en la colonia Polanco, en el que se pretendía construir una torre clínica de alta especialidad de 20 pisos con ocho sótanos, donde la altura máxima permitida es de 10.

La iniciativa ciudadana obtuvo opiniones negativas de la Procuraduría Ambiental y del Ordenamiento Territorial y de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda, principalmente porque el proyecto arquitectónico no consideró preservar la construcción actual, incorporada desde 1990 al catálogo de inmuebles con valor artístico del Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura, y aunque pretendía acreditar un uso de suelo por derechos adquiridos como hospital, al funcionar como Centro Diagnóstico Ángeles, se advirtió que dicho certificado sólo ampara seis pisos.

Aunque en el análisis de la iniciativa la Comisión de Desarrollo e Infraestructura Urbana detectó que el promovente no acreditó tener legitimación al asumirse como representante legal del propietario, el órgano dictaminador entró al análisis del asunto con la finalidad de no dejar en estado de indefensión al particular.