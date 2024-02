U

na de las diferencias radicales entre esta administración y el periodo neoliberal son la finalidad y los objetivos del gobierno. Es decir, la inclinación de las administraciones anteriores era gobernar en beneficio de unos pocos, desviando al país de su ideal democrático e igualitario; mientras la Cuarta Transformación apuesta por gobernar para todos los mexicanos, lo que implica velar por las necesidades de todos los sectores, especialmente de los más vulnerables e ignorados. Para alcanzar una verdadera prosperidad compartida, aquella que se traduce en un aumento tangible en la calidad de vida de las familias mexicanas, es indispensable contar con un proyecto en materia laboral dirigido a la justicia y al bienestar de los trabajadores.

En ese contexto, es sencillo darse cuenta de cómo México, en estos cinco años, ha atendido frentes vulnerables. Lo anterior responde a una clara línea legislativa que he impulsado como senador y presidente de la Comisión de Trabajo y Previsión Social del Senado, que ha puesto las bases de justicia laboral para enfrentarse a retos del porvenir y hacer frente a las posibles repercusiones de las tendencias del futuro inmediato.

Algunos de los retos en materia laboral que aún quedan pendientes son el sistema de pensiones y la reducción de la jornada laboral, además de que, a pesar de que el empleo ha experimentado un aumento significativo, esta mejora no ha sido uniforme a escala mundial. A pesar de la generación de empleo, los salarios reales han disminuido en la mayoría de los países del Grupo de los Veinte (G-20), impactados por un incremento en la inflación que las subidas salariales no han logrado contrarrestar. La coyuntura mexicana presenta estas preocupaciones, las cuales deben estar en las legislaciones de este último periodo: no debemos permitir, nunca más, la precarización del trabajo, ni que el aumento del salario mínimo se haga por debajo de la inflación. De este modo, protegemos a la clase trabajadora, garantizamos su bienestar y dignificamos el ingreso de los trabajadores.

Además, y a pesar de los altos índices de las tasas de informalidad a niveles prepandémicos, la fragilidad económica comienza a emerger. Esto sugiere la necesidad de seguir sumando esfuerzos para formalizar empleos dignos, justos y respetuosos de derechos. Por otro lado, la brecha de género en la participación laboral persiste a escala global, siendo más notoria en países emergentes y en desarrollo, afectando sobre todo a las mujeres y jóvenes. Y en esa línea, son ellos, quienes enfrentan dificultades para reintegrarse al mercado laboral, convirtiéndose en una preocupación válida para el futuro de nuestras sociedades. Estas tendencias, que observamos hace tiempo en la Comisión de Trabajo y Previsión Social que me honro en presidir, también se reiteran en nuestro país. El periodo pasado nos detuvimos en atender la brecha de género, realizamos un foro con juventudes de izquierda para definir temas pendientes y hablar sobre reformas que aprobamos, como la igualdad salarial y la eliminación de la subcontratación en 2019, la cual era una fuente de informalidad y simulación laboral sumamente dañina. Sin embargo, sabemos que en estas áreas aún hay retos pendientes.